Андрей Бедняков показал переписки с ''поклонниками'' из России: настойчиво пишут. Фото

Телеведущий Андрей Бедняков часто получает неадекватные сообщения от российских хейтеров. Украинцы давно привыкли, что мудрых мыслей от, погрязших в пропаганде, граждан РФ не услышать. Шоумен еще раз доказал это, продемонстрировав, какие оскорбления и угрозы ему пишут в социальных сетях.

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Бедняков разместил несколько переписок с недоброжелателями в Instagram-stories. Экс-ведущего "Орел и Решка" обвиняют в трусости и том, что он "свалил" из России в Украину. Андрей молчать не намерен, потому с достоинством и юмором отвечает на "выпады" россиян (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мужчина под одним из постов знаменитости оставил комментарий: "Ну ты и п*дором стал". Звезда не растерялся, ответив пользователю с иронией: "Ну не тебе же одному быть". Еще один "борец за справедливость" обиделся, что Андрей не заметил его "меткое высказывание" под публикацией и стал штурмовать личные сообщения ведущего.

"Когда ты уже успокоишься чертов чушка, свалил в Украину, сиди и молчи", – попытался унизить селебрити комментатор. Бедняков поинтересовался у подписчиков: "Как думаете, может ответить? А то человек настойчиво пишет, а я морожусь".

Недавно мы рассказывали, что Андрей Бедняков на время войны вывез свою семью в Америку. 20 октября 2022 года у него родился второй ребенок – наследник Остап. Супруге звезды приходится самой воспитывать двухмесячного сына и семилетнюю дочь. Настя Короткая признавалась, что ей очень тяжело находиться за границей и видеть мужа только по FaceTime.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что российский актер Артур Смольянинов заявил о готовности воевать против РФ в рядах ВСУ. Украинцы приняли такое признание артиста с одобрением, но граждане России накинулись на "предателя" и всех тех, кто его поддерживает, заявив, что у них проблемы с головой.

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