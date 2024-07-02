Андре Тан высмеял 'модные луки' бездомных и спровоцировал дискуссию в сети

Украинский модельер Андре Тан попытался пошутить по поводу "модных образов" бездомных, сравнив их с "шедеврами", которые выпускает в новых коллекциях мировой бренд Balenciaga. Впрочем, шутка не удалась, поэтому дизайнер нарвался на критику подписчиков.

Видео дня

Он опубликовал в Instagram видео с несколькими кадрами столичных бездомных, которые имели на себе порванную одежду, и подписал "Новая коллекция Balenciaga". Скомпонованный ролик сопровождала мелодия, которую часто модные дома используют для своих показов.

На одном из мужчин была футболка поло и джинсы с оголенными коленями, дыры в зоне которых были сделаны специально. Другой герой видео был одет в подкатанные джинсы, черную рубашку и шубу. В руках он нес игрушечную собачку, а на ногах имел лоферы с высокими носками.

"Вдохновение для будущих коллекций Balenciaga", – подписал свой ролик Андре Тан и добавил смеющийся смайлик.

Пока модельеру было смешно в этой ситуации, его подписчики не заценили иронии и назвали шутку неуместной:

"Я понимаю, что здесь высмеивается новая коллекция бренда, но видео вызывает только сочувствие и боль по отношению к этим несчастным людям".

"Грешно смеяться над такими людьми".

"Шутите за спиной бездомного алкоголика? Вау, это довольно низко..."

"Это не смешно. Это беда больших городов".

Однако были и те, кто просто посмеялся над шуткой и вступился за Андре Тана:

"Уместная шутка по поводу их коллекций. Сам Баленсьяга – гениальная личность, вряд ли оценил то, что сейчас производят..."

"Эй, люди, да ну не гоните "жаль, не смешно". Те алкоголики хорошо живут по их меркам. Это мы для них несчастливы. И нормально Андре передал шик Balenciaga".

"Это именно то, что сейчас напоминает подиум".

"Готовый лук. И не нужно 10 дизайнеров и 8 помощников, чтобы создать коллекцию, стоит остановиться на несколько минут и посмотреть вокруг".

К слову, основателем модного дома Balenciaga был испанский модельер Кристобаль Баленсьяга. Именно он придумал квадратные плечи на женской одежде и платья-мешки. В архивных фотографиях его работ можно увидеть невероятно стильные образы, которыми увлекаются современные дизайнеры.

После смерти Баленсияги бренд часто менял главных креативных директоров, пока во главе в 2015 году не стал грузинский кутюрье Демна Гвасалия. Именно при его содействии теперь Balenciaga из роскошных модернистских образов превратился в популяризатора халатности, которая заставляет людей, не являющихся ценителями соответствующего стиля, крутить пальцы у виска.

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