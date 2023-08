Американская рэперша Noname в новом треке пренебрежительно вспомнила Зеленского и выдала порцию антисемитских заявлений

Американская рэперша Noname выпустила новый альбом, в котором, среди прочих, представила ее общий с Jay Electronica трек под названием Balloons. Композицию уже успели раскритиковать в сети за антисемитизм и звучание конспирологических заявлений. Кроме того, исполнители упоминают в нем президента Украины Владимира Зеленского и делают это пренебрежительно.

Фамилия украинского гаранта звучит в куплете Jay Electronica. Скандальную песню можно услышать, в частности, на YouTube-канале Noname.

В строчке, которая спровоцировала неоднозначную реакцию у слушателей, Зеленского насмешливо называют "шуткой".

"And some fuckboy eighty-fiver come run up and press me. It’s all a hoax, quite simple, a joke like Zelenskyy", что переводится как "И подбегает какой-то дурак восьмидесяти пяти и давит на меня. Это все обман, очень просто, шутка – как Зеленский".

Jay Electronicа известен в рэп-индустрии своими антисемитскими, антивакцинаторскими и конспирологическими заявлениями. Однако, как можно догадаться, Noname не имеет ничего против всех этих абсурдных убеждений коллеги. Более того, записывая с ним трек, она демонстрирует, что поддерживает их.

При этом после волны хейта и обвинений в антисемитизме рэперша оправдалась, заявив в InstaStories, что не будет "извиняться за строки, которых не писала".

Как писал OBOZREVATEL, известный рэпер Канье Уэст такжепопал в антисемитский скандал после того, как назвал себя "нацистом" и "пропутинским человеком". Артист фактически поддержал войну в Украине и сделал еще ряд сомнительных заявлений.

