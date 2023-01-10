Alyona Alyona показала собственные детские фото и ''пообщалась'' с собой из прошлого. Видео

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona повторила популярный тренд из TikTok, суть которого заключается в том, чтобы "пообщаться" с собой из прошлого. Для этого артистка показала собственные детские снимки.

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Трогательное видео хип-хоп-звезда разместила на личной странице в Instagram. Она подписала его: "Помните, вы – самое ценное, что у вас есть" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В ролике маленькая девочка Алена из архивных снимков "задает" нынешней себе важные для нее вопросы. Так, например, она интересуется: "Ты стала артисткой?" Alyona Alyona отвечает маленькой себе: "Да, мои песни знают не только в Украине".

Также маленькая девочка спрашивает у взрослой себя: "Помогаешь ли ты другим людям, которые не уверенны в себе?" В ответ поступает: "Да, продолжаю говорить им, что все они прекрасны".

Трогательный диалог с использованием старых пленочных фотографий восхитил поклонников рэперши. В комментариях они писали: "Алена, вы прекрасны. Сплошной восторг от вас", "О, ты невероятная! Ты мотивируешь и вдохновляешь", "Очень милое и вместе с тем сильное видео".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona посвятила трогательный трек временно оккупированному российскими захватчиками Мариуполю. В тексте говорится о страданиях мариупольцев, зверствах оккупантов и вере в то, что вскоре над городом-героем взовьются украинские флаги.

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