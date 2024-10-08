Alyona Alyona честно ответила, примет ли участие в Евровидении снова, и намекнула на планы Jerry Heil

Репер Алена Савраненко, более известная под сценическим псевдонимом alyona alyona, которая в прошлом году вместе с Jerry Heil (Яна Шамаева) представляла Украину на Евровидении, призналась, попробует ли снова свои силы в песенном конкурсе. По словам исполнительницы, в этом году она не планирует участвовать в соревновании, однако в будущем это вполне возможно.

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Об этом артистка рассказала в интервью для проекта "Weekend Show" на YouTube-канале M1. Она намекнула, что, возможно, ее коллега по сцене появится на Нацотборе.

На вопрос ведущих шоу, повторила бы alyona alyona опыт с участием в Евровидении, знаменитость ответила: "Знаете, так один за другим, наверное, нет". Артистка отметила, несмотря на слухи, что она хочет представить себя на международной арене как сольная исполнительница, пока не планирует этого делать.

"А Яна, может, и пойдет. Она прямо запустила хэштег #jerryheilевровидение2025. Я ее очень поддержу со всей своей аудиторией, если она захочет пойти. Я бы не пошла, но в течение 10 лет мы еще об этом поговорим", – рассказала репер.

Алена Савраненко призналась, что хочет снова появиться на международной сцене через определенный промежуток времени, чтобы она и ее творчество изменились.

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona вскрыла, ссорилась ли с Jerry Heil после Евровидения 2024 года.

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