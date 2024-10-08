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Alyona Alyona честно ответила, примет ли участие в Евровидении снова, и намекнула на планы Jerry Heil

Анастасия Какун
Люди
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Alyona Alyona честно ответила, примет ли участие в Евровидении снова, и намекнула на планы Jerry Heil

Репер Алена Савраненко, более известная под сценическим псевдонимом alyona alyona, которая в прошлом году вместе с Jerry Heil (Яна Шамаева) представляла Украину на Евровидении, призналась, попробует ли снова свои силы в песенном конкурсе. По словам исполнительницы, в этом году она не планирует участвовать в соревновании, однако в будущем это вполне возможно.

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Об этом артистка рассказала в интервью для проекта "Weekend Show" на YouTube-канале M1. Она намекнула, что, возможно, ее коллега по сцене появится на Нацотборе.

На вопрос ведущих шоу, повторила бы  alyona alyona опыт с участием в Евровидении, знаменитость ответила: "Знаете, так один за другим, наверное, нет". Артистка отметила, несмотря на слухи, что она хочет представить себя на международной арене как сольная исполнительница, пока не планирует этого делать.

Alyona Alyona честно ответила, примет ли участие в Евровидении снова, и намекнула на планы Jerry Heil

"А Яна, может, и пойдет. Она прямо запустила хэштег #jerryheilевровидение2025. Я ее очень поддержу со всей своей аудиторией, если она захочет пойти. Я бы не пошла, но в течение 10 лет мы еще об этом поговорим", – рассказала репер.

Alyona Alyona честно ответила, примет ли участие в Евровидении снова, и намекнула на планы Jerry Heil

Алена Савраненко призналась, что хочет снова появиться на международной сцене через определенный промежуток времени, чтобы она и ее творчество изменились.

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona вскрыла, ссорилась ли с Jerry Heil после Евровидения 2024 года.

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