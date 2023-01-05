''Аляска и Калифорния войдут в состав РФ'': российский шаман ''расстроил'' американцев прогнозом на 2023 год. Видео

Так называемый заместитель верховного шамана РФ Артур Цыбиков рассказал, что в ближайшее время должна ожидать "могучая" Россия, а также США. В своем "прогнозе" он вспомнил и Украину. Шаман уверен, что вскоре Америка разделится на несколько частей.

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Видео "проверенного" предсказания распространилось в сети. Цыбиков сообщил, что ему жаль американский народ, но, вероятно, что Аляска и Калифорния будут принадлежать РФ. Также скоро настанет мир, однако нужно немного потерпеть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"США, конечно же жаль, но так исторически складывается, что Америка в ближайшее время может разделиться на несколько частей. Скорее всего, Аляска и Калифорния вернется в РФ. Украина – бедная многострадальная страна, государство, наша соседка, в русский мир входит с тяжелыми последствиями, но я считаю, что будет мир. Мир будет очень скоро, и нужно немножко потерпеть и набраться силы духа", – вещает Цыбиков.

Он подчеркивает – в России на сегодняшний момент идет процветание и она является локомотивом поднятия цивилизации. В РФ в 2023 году не планируется никаких великих потрясений.

"Мы набираем обороты. Наши современные дети на сегодняшний день рождаются в этих тяжелых условиях, но как говорили философы: тяжелые времена дают сильных людей, хорошие времена дают слабых людей", – заверяет главный "профессионал" РФ в области предсказаний.

Как писал OBOZREVATEL, Артур Цыбиков получил широкую известность в 2019 году из-за ритуального сожжения верблюдов. Тогда буряты сожгли пять животных в Ангарске, якобы для "укрепления России и ее народов". Верховный шаман рассказал, что обряд проводился с целью "помочь государству".

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