Алла Барановская ответила, почему ее муж Николай Тищенко не пошел воевать на фронт: есть четкая инструкция, как поступать

Супруга скандального украинского политика и ресторатора Николая Тищенко, бизнесвумен и блогер Алла Барановская ответила, почему ее муж после вторжения не отправился на фронт с оружием в руках. 24 февраля и некоторое время после этого депутат находился в Закарпатской области. По словам женщины, этому есть объяснение – еще до полномасштабной войны Тищенко был назначен главой закарпатской облячейки, поэтому должен был находится именно в том регионе.

Видео дня

Барановская стала защищать мужа и объяснять, что идти на фронт ему запрещает закон. При этом Тищенко, как уверяет бизнесвумен, "войны не боится и часто бывал в опасных местах". Такие комментарии прозвучали в интервью Рамине Эсхакзай для ее одноименного YouTube-канала.

"Мой муж побывал в огромном количестве командировок, где сейчас очень опасно. Для него всегда важно приезжать к нашим ребятам, и это всегда скандалы дома. Он не боится войны и быть в опасных местах. Мне бы очень хотелось, чтобы люди помнили, спрашивая, почему он не воюет, что у нас парламентско-президентское государство, и по закону о мобилизации, народные депутаты Украины не могут быть мобилизованы. Они должны быть на месте и принимать законы", – прокомментировала Алла.

Барановская отметила, что отправиться 24 февраля на Закарпатье – это был четко прописанный пункт в инструкции, которой необходимо было следовать.

"Люди невнимательно следят за тем, что происходит. 24 февраля было закрытое совещание, на котором говорили, куда ехать и что делать. Мой муж за год до войны был председателем ячейки Закарпатья. Почему-то год назад никто у меня не спрашивал, почему его туда назначили. И мне это было не ок, потому что он в течение года был на Закарпатье. И когда началось полномасштабное вторжение, у каждого была своя задача. И он поехал. Провел там несколько дней. Есть четкая инструкция, как действовать во время военного положения. Какое указание дал ему президент, то он и делал", – рассказала блогер.

Барановская также заговорила о хейте в адрес супруга. Она убеждена, что все оскорбления и обвинения в сторону Тищенко были не оправданы.

"Он независимый человек и независимый политик. Он сделал себя сам и никому ничего не должен. Когда это все началось, это политическая история. Я понимала, что так и будет происходить. Ты должен платить деньги, чтобы какой-то там журналист не написал какой-то бред. Я бы хотела, чтобы был принят нормальный закон, чтобы каждый человек в Украине мог себя защитить, если кто-то пишет о тебе неправду. Украинцы не знают, что телеграм-каналу нужно заплатить за каждый блок, если хочешь, чтобы о тебе плохо не писали – 10-15 тысяч долларов в месяц. И тогда они будут писать: "Рамина, какая ты классная, какой ты классный журналист и волонтер". Платить деньги я не буду принципиально", – заверила жена депутата.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алла Барановская призналась, что в 2022 году набрала 17 кг. Вес начал стремительно расти весной, как раз после начала полномасштабной войны. Это был результат постоянных стрессов и проблем с гормонами. Фото знаменитости в максимальном весе – смотрите в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!