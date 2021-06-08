Алине Гросу – 26 лет: как с годами изменилась внешность певицы

София Ковнир
София Ковнир
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Алине Гросу – 26 лет: как с годами изменилась внешность певицы

Во вторник, 8 июня, популярной украинской певице Алине Гросу исполняется 26 лет. Артистка покорила сцену еще будучи совсем маленькой, а сейчас она продолжает поражать поклонников своим талантом и красотой.

Многие фанаты помнят исполнительницу еще с темными кудрявыми волосами и ее знаменитую песню "Бджілка". Как менялась Гросу с детства и как она выглядит на сегодняшний день – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Прославиться Гросу помогла украинская звезда эстрады и композитор Ирина Билык, которая по совместительству является крестной певицы. Так, сначала маленькая артистка записала несколько песен, которые стали очень популярны: "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".

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Как выглядела Гросу в детстве

Затем знаменитость стала обладательницей первой премии на украинском музыкальном фестивале "Песенный вернисаж". Была дипломанткой российского конкурса "Утренняя звезда", а в 2001 году в украинском конкурсе "Человек года" Гросу стала победительницей в номинации "Ребенок года".

Гросу в детстве

Также певица признавалась экспертами украинского конкурса народных предпочтений "Фавориты Успеха" победительницей в номинации "Молодой талант года".

Певица признавалась экспертами украинского конкурса народных предпочтений "Фавориты Успеха"

С ноября 2018 года певица выступает под новым сценическим псевдонимом GROSU и презентует новый сингл "Дикая". Ребрендинг артистки сопровождается сменой имиджа на менее откровенный и возвращением в лирическую музыку. В начале 2019 года GROSU представила еще два сингла из будущего альбома – "Любила" и "VOVA".

Гросу в юные годы
С ноября 2018 года певица выступает под новым сценическим псевдонимом GROSU

В начале 2021 года певица стала участницей телешоу "Маска" на канале "Украина". Гросу выступала в образе загадочной Розы.

Гросу держала в тайне личную жизнь и на протяжении 4 лет не афишировала свои отношения с бизнесменом Александром Комковым. Молодые люди долгое время дружили, позднее начали встречаться. Летом 2019 года Гросу и Комков сыграли свадьбу.

Как сейчас выглядит Гросу
Как Гросу выглядит в наши дни

В начале 2020 года Гросу удивила всех неожиданным признанием. В одном из своих интервью она сказала, что развелась со своим супругом Александром. Их брак оказался недолговечным – пара рассталась спустя полгода. По словам самой Гросу, инициатором развода стал Александр.

Сейчас Гросу встречается с российским актером Романом Полянским. Паре давно приписывали роман, однако исполнительница и режиссер предпочитали отмалчиваться на эту тему.

Как Гросу выглядит на сегодняшний день
Как сейчас выглядит Алина Гросу

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Алина Гросу рассказала, как пережила развод со своим бывшем мужем Александром Комковым. По словам артистки, в этом ей помог 37-летний актер Роман Полянский, тем самым официально заявив о новых отношениях.

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