Алине Гросу – 26 лет: как с годами изменилась внешность певицы

Во вторник, 8 июня, популярной украинской певице Алине Гросу исполняется 26 лет. Артистка покорила сцену еще будучи совсем маленькой, а сейчас она продолжает поражать поклонников своим талантом и красотой.

Многие фанаты помнят исполнительницу еще с темными кудрявыми волосами и ее знаменитую песню "Бджілка". Как менялась Гросу с детства и как она выглядит на сегодняшний день – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Прославиться Гросу помогла украинская звезда эстрады и композитор Ирина Билык, которая по совместительству является крестной певицы. Так, сначала маленькая артистка записала несколько песен, которые стали очень популярны: "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".

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Затем знаменитость стала обладательницей первой премии на украинском музыкальном фестивале "Песенный вернисаж". Была дипломанткой российского конкурса "Утренняя звезда", а в 2001 году в украинском конкурсе "Человек года" Гросу стала победительницей в номинации "Ребенок года".

Также певица признавалась экспертами украинского конкурса народных предпочтений "Фавориты Успеха" победительницей в номинации "Молодой талант года".

С ноября 2018 года певица выступает под новым сценическим псевдонимом GROSU и презентует новый сингл "Дикая". Ребрендинг артистки сопровождается сменой имиджа на менее откровенный и возвращением в лирическую музыку. В начале 2019 года GROSU представила еще два сингла из будущего альбома – "Любила" и "VOVA".

В начале 2021 года певица стала участницей телешоу "Маска" на канале "Украина". Гросу выступала в образе загадочной Розы.

Гросу держала в тайне личную жизнь и на протяжении 4 лет не афишировала свои отношения с бизнесменом Александром Комковым. Молодые люди долгое время дружили, позднее начали встречаться. Летом 2019 года Гросу и Комков сыграли свадьбу.

В начале 2020 года Гросу удивила всех неожиданным признанием. В одном из своих интервью она сказала, что развелась со своим супругом Александром. Их брак оказался недолговечным – пара рассталась спустя полгода. По словам самой Гросу, инициатором развода стал Александр.

Сейчас Гросу встречается с российским актером Романом Полянским. Паре давно приписывали роман, однако исполнительница и режиссер предпочитали отмалчиваться на эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Алина Гросу рассказала, как пережила развод со своим бывшем мужем Александром Комковым. По словам артистки, в этом ей помог 37-летний актер Роман Полянский, тем самым официально заявив о новых отношениях.