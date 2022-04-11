Алина Паш, выступавшая в Крыму и ездившая в Москву, призналась, что сожалеет о коллаборации с россиянами

Победительница национального отбора на Евровидение 2022 года, которую дисквалифицировали из-за незаконного пересечения крымской границы со стороны РФ, Алина Паш призналась, что планировала коллаборации с молодыми российскими исполнителями. После полномасштабного нападения захватчиков на Украину певица признала, что сожалеет о своих намерениях.

По ее словам, украинскому культурному сигменту следует полностью оборвать связи со страной-оккупантом. Об этом она сказала в интервью "ЖВЛ" на "1+1" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролььте до конца страницы).

Исполнительница поделилась мыслями о дальнейшем сотрудничестве украинцев с захватчиками, а также объяснила, почему планировала с ними будущие проекты.

"Нам нужно уходить от Москвы. У меня лично на международных коллаборациях, в том числе до 24 февраля, были коллаборации с россиянами. С искренними намерениями, что до молодого поколения можно будет еще достучаться, чтобы изменить их мысли относительно Украины и их самих с их империалистическими закидонами", – поделилась певица.

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Алина Паш призналась, что сейчас подобная инициатива кажется ей неправильной, а украинцам, и ей, в частности, нужно идти своей дорогой.

"Сейчас я признаю. Трудно, но признаю, что это было не достойно. И сейчас нам максимально в культурном сегменте нужно уходить от всего русского, московского. У нас есть своя глубокая культура", - говорится в комментарии.

Знаменитость призвала оборвать связи с РФ и направить творчество на коллаборацию с западными артистами. Со своей стороны, Паш признала, что с 24 февраля стала более принципиальной и жесткой по отношению к россиянам.

"Мне действительно искренне жаль, мне досадно, что я многое не могла осознать до сих пор", – сказала она.

Украинка объяснила, что причина лояльного отношения к артистам из РФ была в том, что у нее не было человека, который объяснил бы певице, что сотрудничество с оккупантами напрямую вредит ее народу.

Как сообщал OBOZREVATEL, после национального отбора 2022 года Алину Паш раскритиковали за фотографии на фоне Кремля и выступления в Крыму. Больше о скандалах с ее участием можно прочесть в материале.