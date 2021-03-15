Алина Паш впервые показала свою квартиру в Киеве. Видео

Украинская певица и рэп-исполнительница Алина Паш впервые показала столичные апартаменты, где создала свой уголок Закарпатья.

Знаменитость родом из села Буштыно в Закарпатской области, в Киев перебралась около 10-ти лет тому назад. Артистка покупает вещи и элементы декора, которые напоминают о родном доме. Об этом она сообщила в своем интервью для программы "ЖВЛ" на канале "1+1".

"Мне очень комфортно в этом всем колорите. Где-то, бываю, умею грустить, а такие вещи, как цвета, добавляют тебе веры, яркости. У нас так называют это – "покроти" на Закарпатье. Эти ковры я беру в разных странах", – объяснила Алина Паш.

Кроме того, в интерьере можно заметить одну особенную вещицу, которая у певицы связана с путешествиями – настоящая цыганская подкова. Она досталась звезде случайно: две украинки в самолете подарили девушке подкову на память. А когда певица узнала, что им негде переночевать, то пригласила их к себе домой в знак благодарности.

Напомним, Алина Паш – украинская певица, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор".

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