Алина Гросу рассказала, как у нее на концерте упала юбка перед офицерами

Популярная украинская певица Алина Гросу рассказала, что однажды на концерте у нее упала юбка. Тогда артистка выступала на мероприятии перед офицерами.

По словам знаменитости, в тот момент ей было очень стыдно. Об этом исполнительница сообщила в программе "33 за 3" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне было стыдно за выступление, когда у меня на концерте упала юбка. Выступала перед офицерами, и я просто сказала: "Парни, смотря на вас, у меня все слетает", – рассказала Гросу.

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Коротко о знаменитости:

Алина Гросу – украинская певица, которая работает в стилях танцевальная музыка и поп-рок. Впервые на украинской сцене появилась в 4-летнем возрасте.

Участница крупных проектов "Песня года", "Детское Евровидение". Выступает как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими популярными музыкантами.

Напомним, ранее украинская певица Алина Гросу подтвердила романтические отношения с 37-летним российским актером Романом Полянским. Она заявила, что не пыталась скрывать своего возлюбленного. Гросу отметила, что проводит со своим избранником все свободное время, поэтому их роман очевиден.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Гросу признавалась, что до сих пор не может оправиться после развода с бизнесменом Александром Комковым. По словам артистки, она тяжело переживает эту ситуацию, ведь потеряла не только мужчину, но и лучшего друга.