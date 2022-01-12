Алена Мозговая сбросила 22 кг за полгода и раскрыла секрет похудения. Фото до и после

Украинский продюсер Алена Мозговая изменила свою внешность. Артистка здорово похудела всего за шесть месяцев и рассказала поклонникам, как ей это удалось.

На своей странице в Facebook Мозговая выложила фото до и после похудения. Продюсер отметила, что сбросила 22 кг за последние полгода. Под постом сразу же посыпались комментарии, в которых ее подписчики просили поделиться секретом для достижения такого результата.

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"Первое фото датировано 1 мая 85 кг, второе – 7 ноября 63кг. Ну, что сказать... 85 на мои 162 см это точно многовато, работы над собой за год я провела много и моя поломанная нога, и позвоночник первые сказали мне спасибо за минус 22 килограмма. Быть или не быть "в форме" это – не удел, это – ваш выбор. Все остальное просто отговорки. По себе знаю", –написала артистка.

Также Мозговая ответила на вопрос своих поклонников, по какому принципу она сбрасывала вес. Продюсер рассказала, что это результат низкоуглеуглеродного питания, полного отказа от алкоголя и уменьшения порций.

"Физически у меня не было возможности даже при большом на то желании. Перенесла летом болезнь Лайма и имела лечение со всем спектром возможных лекарств", – добавила артистка.

Кроме этого, она поделилась дальнейшими планами по поводу своей фигуры и рассказала, что хочет похудеть до 58 кг.

"Если не понравится, вернусь в удобные 62-63. С ними я живу с октября и мне легко их удерживать", – заключила Мозговая.

Коротко о звезде:

Алена Мозговая – украинский музыкальный продюсер. Она была одним из организаторов и основателей культового украинского фестиваля "Песня года". Также знаменитость участвовала в продюсировании украинских версий проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка".

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Мозговой - артист Дэвид Аксельрод ранее перенес коронавирус. После этого он решил заниматься спортом и сбросил 30 кг.