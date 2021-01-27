Алена Мозговая поправилась на 15 кг и показала свои идеальные формы

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками архивным снимком, который на данный момент очень мотивирует ее, чтобы похудеть.

Знаменитость хочет сбросить 15 килограмм, которые набрала во время карантина из-за коронавируса. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (фото можно посмотреть ниже).

Так, Мозговая показала, как выглядела около шести лет назад, когда родила свою дочь Соломию. По словам звезды, тогда она была в идеальной форме и поэтому этим снимком теперь мотивирует себя.

Продюсер отметила, что из-за прошлогоднего карантина с погружением в депрессивное состояние и начала года с COVID-19 ее мужа и мамы, она поправилась и теперь хочет похудеть с помощью диеты и комплекса упражнений.

Мозговая добавила, что планирует сбросить 10 кг, а в лучшем случае – 15.

Напомним, Алена Мозговая – украинский музыкальный продюсер, также она является дочерью легендарного народного артиста Украины Николая Мозгового.

Она была одним из организаторов и основателей культового украинского фестиваля "Песня года". Также знаменитость участвовала в продюсировании украинских версий проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка".

На сегодняшний день Мозговая продюсирует популярного украинского певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мозговая поделилась с пользователями сети архивными кадрами, на которых она позирует со звездным отцом – легендарным композитором Николаем Мозговым.