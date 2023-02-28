Алена Мозговая перенесла операцию и показала фото из больницы

Популярный украинский продюсер Алена Мозговая попала в больницу, где перенесла операцию. После хирургического вмешательства звезда вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать о своем самочувствии.

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Деталями болезни она не поделилась, но показала первые фото на больничной койке. Посты появились на ее Facebook-странице (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алена Мозговая не рассказывала поклонникам о том, что очутилась в больнице. Накануне она опубликовала фото с катетером и сообщила, что вышла из наркоза.

Впоследствии продюсер раскрыла, что после операции чувствует себя хорошо и уже готова продолжать волонтерскую деятельность.

"И пока я здесь лежу в больнице, но мыслями уже дома, потому что часть одежды для раненых пришла, сегодня доедут носки и можно отправлять все вместе в госпиталь. Там ждут. И потому утром, после осмотра помчу домой отправить все", – написала Мозговая.

Об операции подписчики звезды узнали от ее подруги Виктории, которая была поражена стойкостью украинки. Судя по ее сообщению, о хирургическом вмешательстве Алена Мозговая знала заранее, поэтому можно предположить, что оно было плановым.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алена Мозговая гневно обратилась к некоторым своим коллегам, которые "пиарятся" на войне. В частности, возмущает знаменитость поведение тех артистов, которые не просто помогают ВСУ и пострадавшим в результате российской агрессии соотечественникам, а активно хвастаются этим в соцсетях.

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