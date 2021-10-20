Александр Педан рассказал об отношениях с женой, вакцинации и ссорах с Фреймут. Видео

Известный украинский телеведущий и шоумен Александр Педан дал большое откровенное интервью. В нем он рассказал подробности личной жизни, как относится к вакцинации и что думает о конфликте Сергея Притулы и Ольги Фреймут.

Также знаменитость дал несколько советов родителям в воспитании детей. Ответы на вопросы журналистов Александр Педан раскрыл в интервью для РБК-Украина.

У шоумена поинтересовались, как в его семье преодолевают кризисы, на что он отметил, что идеальной семьи не существует и у всех есть позитивные и негативные моменты, которые нужно проживать вместе. Он считает, что если хотя бы один из членов семьи не готов трудиться над отношениями, то их ждет крах.

Видео дня

"У нас были времена, когда надо было подставить другому свое плечо. Иногда это делал я, иногда – Инна. Такие ситуации абсолютно нормальны", – рассказал. Педан.

Он отметил, что женат на своей супруге уже 18 лет и признался, как делает ей подарки. У супругов есть договоренность о том, что дорогостоящие подарки Александр не будет делать без подтверждения жены.

"Нет ничего лучше, чем человек, который просто так вечером, возвращаясь с работы, приходит домой с цветами. Мне кажется, такие вещи поддерживают уровень романтики в отношениях. Я не делаю дорогие подарки без ее подтверждения. Лучше ей самой выбрать, например, ювелирные украшения и потом носить их, чем доставать из ящика только на семейные праздники, чтобы вам было приятно", – сказал Александр.

Также Педан приоткрыл завесу отношений с дочерью. Он отметил, что строит с ней дружеские отношения и гордится этим. По его словам, окружение шоумена заметили их визуальное сходство.

"Стараюсь просто быть для нее примером. Ведь знаю, что дети, родители которых не занимаются спортом, тоже не будут этого делать. Так же и в других сферах жизни. Я – лишь пример, а не надзиратель. Выступаю за дружеские отношения, когда она может прийти и со мной посоветоваться. Для этого я интересуюсь тем, что близко Лере", – рассказал Александр.

Он подчеркнул, что самый главный лайфхак для родителей в построении отношений с детьми – уважать их увлечения и интересоваться им.

"Разговаривайте и искренне интересуйтесь детьми. Тогда будет дружба и понимание", – призвал Педан.

Также шоумен рассказал о своем отношении к вакцине. По его мнению, вакцинироваться стоит.

"Мне кажется, что все уже должны давно понять: вирус будет мутировать. Далее придется жить с этим. И будут просто изобретать новые вакцины, которые помогут нам бороться с болезнью", – уверяет Александр.

Он заявил, что хочет ходить на работу и видеться с людьми офлайн, ходить в кинотеатры и разные массовые мероприятия, а также путешествовать. Кроме того, он выразил желание, чтобы в Украине развивались бизнесы, а локдауны не мешали этому.

Что касается вопроса о конфликте Сергея Притулы и Ольги Фреймут – Александр заявил, что не занимает какую-либо позицию, а общается с ними одинаково.

"Даже не знаю, когда они последний раз ссорились. Я и с Ольгой Фреймут, и с Сергеем Притулой в хороших отношениях, и этому рад. Хотя видимся мы не так часто, как хотелось бы. Просто у всех есть свои проекты, семьи, и мало свободного времени", – признался Педан.

Коротко о знаменитости:

Александр Педан – телеведущий и видеоблогер. Родился в 1982 году в Хмельницком. В 2006 году переехал в Киев. Вскоре стал ведущим Comedy Club Ukraine, утреннего шоу "Подъём" на "Новом канале", шоу "Пой, если сможешь", экстремального шоу "Я — Герой!" и других. В 2012 году стал судьей в шоу "Хто зверху?".

Александр женат на преподавательнице английского языка в одной из гимназий Киева Инне Педан. Супруги воспитывают дочь Валерию и сына Марка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александр Педан рассказал, как перенес прививку от коронавируса. Также он признался, как чувствует себя в первый день после вакцинации.