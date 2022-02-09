Алека Болдуина приняли за бродягу на улице в Великобритании. Видео

Популярный голливудский актер Алек Болдуин, находясь на съемках фильма "97 минут" в Великобритании, прогулялся в местный магазин рыночного города Альтон, когда горожане заметили его. Люди решили, что это бродяга, пока он не начал снимать себя на телефон, после чего звезду рассмотрели.

Соответствующее видео с прогулки актер опубликовал на личной странице в Instagram. Долгое время Болдуин скрывался в городке, однако местный житель увидел его, но сперва спутал с бродягой, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Я нахожусь в этом маленьком городке. Всякий раз, когда я приезжаю в такие места, в любое время, когда уезжаю из США, я любуюсь такими маленькими местами", – сказал Алек Болдуин.

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Он признался, что влюбился в маленький городок и рассказал о том, что сам вырос в большом пригородном городе на Лонг-Айленде (Нью-Йорк, США).

Популярный актер зашел в продуктовый магазин и сделал покупки. По словам владельца магазина Мурата Менкоглу, он долгое время не мог понять и рассмотреть мужчину, пока не понял, что это Алек Болдуин.

"Моя жена сказала мне: "Этот парень похож на того актера". Сначала я ничего не понял, но он стал приближаться, я заметил, что это действительно был он. Кто бы мог рассчитывать увидеть что-то подобное в Альтоне?", – сказал Менкоглу.

Он добавил, что благодарен актеру за "приятный пиар".

Также в своем ролике Болдуин отметил, что никогда не думал выбраться из своего городка и поехать покорять Голливуд. Он всегда считал, что вырастет, пойдет в школу, а после в колледж и изучит что-то.

Отмечается, что в Альтоне актер провел три дня, после чего попрощался с сельским Хэмпширом и сказал, что будет скучать по этой местности.

"Я вижу, что идя по этой маленькой дороге в этом маленьком городке, можно увидеть маленьких детей и нескольких мальчиков-подростков. Это их дом. Пытаются получать удовольствие, избегать хлопот и влазят в проблемы. Я просто всегда умиляюсь", – сказал Болдуин.

Он добавил, что ему кажется это совершенно иным. В свое время он мечтал заниматься политикой, чтобы помогать людям решать их проблемы.

"Я хотел, чтобы они жили и были полностью удовлетворены. Хорошо уехать из США и увидеть, насколько проблемы совершенно разные и идентичные. Это ни в коем случае не перестает меня удивлять. Я буду вести дневник, пока здесь", – подытожил актер.

Коротко о знаменитости:

Алек Болдуин – американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Болдуин известен по ролям во многих фильмах, в том числе в картинах "Охота за "Красным Октябрем", "Отступники", "Авиатор", "Перл-Харбор" и в сериале "Студия 30".

В прошлом году Алек Болдуин, отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил оператора Галину Гатчинс. Правоохранительные органы начали расследование. Вскоре после трагедии Болдуин дал первое интервью, в котором заявил, что он не трогал спусковой крючок и не понимает, как произошел выстрел.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что у водителя Алека Болдуина угнали автомобиль в Британии. По словам звезды, он приехал в страну на съемки нового фильма под названием "97 минут".