Алек Болдуин купил фермерский дом в день, когда на него подали в суд

Американский актер Алек Болдуин приобрел ферму в Арлинтоне (штат Вирджиния) площадью более 20 гектаров за 1,7 миллиона долларов, в тот день, когда семья Галины Гатчинс, которую он случайно убил в октябре прошлого года, предъявила ему судебный иск. Покупка состоялась после того, как знаменитость провел несколько месяцев в этом районе, когда сбежал из дома в Нью-Йорке.

Об этом сообщает издание Daily Mail. "Очевидно, что покупка является общедоступной информацией", — сказала брокер Фейт Роудс, которая занималась продажей.

Она добавила, что ферма является исторической – ей почти 250 лет. Она строилась в период с 1780 по 1783 года. Поместье включает в себя главный дом, площадью 334 квадратных метра, гостевой коттедж с двумя ванными (167 квадратных метров). Также на территории есть обновленные стойла для лошадей, несколько пастбищ, обширные благоустроенные лужайки и пруд с живописным водопадом.

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Отмечается, что вероятнее всего Алек Болдуин приобрел ферму, поскольку с эти районом связаны воспоминания. Его дедушка 92-летний Дэвид Ллойд Томас прожил там большую часть своей жизни и до своей смерти в марте 2020-го.

В октябре прошлого года актер со своей семьей, после трагедии на съемках "Ржавчины", ненадолго переехали в этот район. В сети предполагают, что тогда он искал дом.

Фейт Роудс добавила, что не уверена в том, что актер с семьей будут проживать на этой ферме постоянно.

"Это определенно не их основное место жительства. У них роскошная квартира площадью 384 квадратных метра в Нью-Йорке, поместье и фермерский дом в шикарном районе Амагансетт на Лонг-Айленде. Но, они полюбят это место и сообщество", – сказала брокер.

Напомним, что семья застреленной на съемках кинооператора Галины Гатчинс подала иск в окружной суд округа Санта-Фе против продюсеров и актера Алека Болдуина. Муж и сын Гатчинс заявили, что кинодеятели не выполнили стандартных проверок безопасности, а также не соблюдали основные правила работы с оружием.

Спустя несколько часов после подачи иска, актер опубликовал ролик с надписью: "Все будет хорошо". В сети поддержали знаменитость, но некоторые высказали иную точку зрения.

Коротко о знаменитости:

Алек Болдуин – американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". Болдуин известен по ролям во многих фильмах, в том числе в картинах "Охота за "Красным Октябрем", "Отступники", "Авиатор", "Перл-Харбор" и в сериале "Студия 30".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Алек Болдуин, находясь на съемках фильма "97 минут" в Великобритании, прогулялся в местный магазин рыночного города Альтон, когда горожане заметили его и приняли и за бродягу.