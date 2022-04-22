Акунин предупредил россиян об обреченности: заранее занимайте места в шлюпках, крейсер 'Москва' тонет

Российский писатель Борис Акунин обратился к коллаборантам режима президента РФ Владимира Путина с советом заранее занимать места в шлюпках, поскольку крейсер "Москва" обречен, судно тонет. Таким образом он подталкивает сограждан отказаться от поддержки войны в Украине и путинского режима, пока еще не поздно.

По словам писателя, капитан крейсера еще какое-то время будет орать в рупор, а его помощники суетиться, но обреченность судна лишь вопрос времени. Об этом Акунин написал на своей странице в Facebook.

"Конечно, те, кто сильно замарался и крепко засветился, потонут вместе с капитаном. Но вам, обслуживающему персоналу второго и третьего эшелона, еще можно спастись, выйти если не сухими из воды, то по крайней мере мокрыми, но целехонькими", – указал он.

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Писатель настаивает, что у приверженцев путинской власти есть шанс избежать ситуации, когда "на капитанском мостике будут сильно нервничать, будут вешать трусов на реях, будут стараться замазать и повязать круговой порукой как можно больше народу". Акунин советует не дотягивать до такого и дает ряд советов деятелям различных профессий.

В частности, чиновникам он советует избегать любых наград и карьерного роста, ведь это может обернуться большой проблемой, а депутатам – прятаться в буфете, когда проходят "нехорошие голосования".

"Силовики, у вас самый высокий риск оказаться стрелочниками. Не свирепствуйте, уклоняйтесь от палаческих поручений, а лучше всего тихо увольняйтесь. Болезнь, запой, небольшое психическое расстройство – всё сгодится", – добавил писатель.

Акунин также советует судьям увольняться, поскольку "лучше остаться без работы, чем потом переместиться в другую часть зала судебных заседаний".

"Журналисты-пропагандисты (если вы не Эрнст-Добродеев с Соловьевым, а мелкие сошки), спасайся кто может! Вы ведь догадываетесь, кого больше всего возненавидят люди, когда поймут, что им вешали лапшу на уши? Не обязательно выходить с антивоенным плакатом в прямой эфир, можно даже не вывешивать что-то смелое в соцсетях. Просто без шума и скандала уходим, уступаем дорогу глупым и жадным, пусть потом примут огонь на себя", – написал он.

Напоследок писатель обратился к системным либералам, распорядителям финансов и ресурсов.

"Помните, что Чубайс – это голова, а Дворкович – шахматист. Они умные, они уже угребли. Будьте, как Чубайс с Дворковичем, не будьте, как Набиуллина. Послушайте мудрого совета, потом спасибо скажете", – резюмировал Акунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, слова Акунина о том, что обычные россияне якобы не повинны в том, что на территории Украины развязали войну, вызвали осуждение со стороны украинцев. Писателя послали вслед за кораблем и раскритиковали