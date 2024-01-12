'Актуально как никогда': Настя Каменских рассказала о месседжах концептуального шоу 'Я – Украина'

NK Настя Каменских на официальном YouTube-канале представила большое концертное шоу "Я – Украина", которое собрало аншлаг в столичном дворце "Украина".

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Режиссером-постановщиком шоу стал креативный директор Евровидения 2023 года от Украины Герман Ненов. С певицей они сотрудничают уже много лет. Главной целью шоу было собрать средства на нужды тактической медицины для проекта известной волонтерки Таты Кеплер "Птицы". Удалось собрать 100 тысяч гривен. Шоу было разделено на четыре блока, каждый из которых имел свой месседж и свой символизм. Концерт начался с ностальгического блока – с тех треков, с которых начиналась карьера артистки и которые публика любит уже много лет: "Держи", #Цеємояніч и Peligroso.

"Для меня важно было начать шоу именно с трека "Держи", ведь эта песня о том, как важно держаться вместе и протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается. И сейчас она актуальна как никогда, ведь украинцам очень необходимо объединяться и держаться вместе", – признается NK.

Всего лишь за четыре с половиной месяца было создано очень масштабное и концептуальное шоу, и, по словам режиссера-постановщика, для такого события это были очень сжатые сроки.

"До полномасштабного вторжения на подготовку таких шоу мы тратили от девяти месяцев до года. Однако сегодня мы живем в других временных рамках, поэтому за четыре с половиной месяца полностью разработали концепт и техническое решение. Свет, графика, костюмы – все было создано за этот промежуток времени. Впервые за мою карьеру на шоу не было генпрогона. Из-за тревоги, комендантского часа и других нюансов современных реалий у нас было гораздо меньше времени, поэтому четыре последние песни Настя вообще не репетировала. Но благодаря профессионализму артистки и всей нашей команды все прошло идеально", – комментирует Герман Ненов.

Главным символом шоу "Я – Украина" стал символ солнца. По словам режиссера-постановщика, это неслучайно, ведь украинцы являются светлой нацией, которая излучает светлую энергию. Территориально Украина находится в чрезвычайно сильном энергетическом месте, поэтому вовсе неслучайно, что за это место много веков ведется борьба и украинцам приходится постоянно защищаться от захватчиков.

"Я надеюсь, мы с командой смогли подарить яркие лучики солнца каждому, кто пришел на концерт, а также их сияние почувствует каждый, кто посмотрит шоу! Не забывайте, что при любом блэкауте главное, не потерять солнце в себе и в своем сердце", – говорит артистка.

Каждый номер имел свой особый символизм и глубокую концепцию, актуальную для сегодняшнего дня. Например, когда звучала песня "Душа", на экране появилась расстрелянная кукла-мотанка, которая символизирует всю ту боль, которую почувствовали украинцы с начала войны. В песне "Хрусталь" хрустальные часы замирают и показывают время 4:30 – страшное время, которое не забудет никто из украинцев. Один из треков "Домой" был посвящен оккупированным городам и всем защитникам и защитницам в знак благодарности за все, что они делают для украинцев ценой своих жизней. Также военные были приглашены на концерт.

"Это был один из самых мощных номеров шоу. Я получил очень много отзывов именно об этом номере. Когда на экране начали появляться названия городов, которые, к сожалению, сегодня находятся в оккупации, выстроенные из фрагментов дорог, то много зрителей в зале просто не могли сдержать слез", – вспоминает режиссер-постановщик.

Уже в марте этого года NK Настя Каменских отправится во вторую часть тура "Я – Украина" с обновленной концертной программой.

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