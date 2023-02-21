Актриса Саливанчук рассказала, как ее преследовал неадекватный мужчина на машине: кричал и бил кулаками по авто

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук стала жертвой неадекватного водителя на дороге. По словам звезды "Одного разу під Полтавою" и "Сватов", она ехала по Подолу в Киеве, как вдруг неизвестный мужчина на автомобиле марки Skoda Octavia начал ее преследовать и сигналить, после чего, когда транспорт оказался в пробке, выбежал из иномарки и принялся угрожать.

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Как оказалось, человек на Skoda Octavia передвигался по середине дороге, а Саливанчук решила его объехать. Впоследствии это решение стоило звезде не одной нервной клетки. Подробностями испуганная артистка поделилась в своих InstaStories.

"Вы не представляете, что только что со мной произошло. У меня до сих пор дрожат руки. Ехала себе спокойно, и какой-то водитель ехал посреди дороги. Я решила его объехать. Объехала, еду себе дальше. Вдруг он начинает меня преследовать, пытается подбить с разных сторон, я попадаю в пробку. Он выскакивает с машины, начинает адски кричать. Я не открывала двери, окно, мне было очень страшно, настолько, что я даже не догадалась взять телефон и записать то, как он кричал", – начала свой рассказ знаменитость.

Из-за этой ситуации на дороге образовалась еще большая пробка, которая, как можно было догадаться, разозлила других водителей. Тогда Саливанчук все же набралась смелости и решилась открыть двери, чтобы выслушать претензии "преследователя".

"Он начал кричать, что из-под колес моего авто выпрыгнул камешек. Якобы именно я виновата, что у него есть царапина маленькая на его авто. Я вышла из авто, посмотрела на это, села назад и уехала. Он дальше начал меня преследовать. Ехал, сигналил, снимал. Я пыталась от него убежать, потому что мне было страшно", – поделилась актриса.

Саливанчук "спряталась" от мужчины в потоке других автомобилей, но эта ситуация еще долго не отпускала ее, держа в страхе.

Артистка отметила, что могла бы заснять крики неадекватного водителя на телефон, однако сильно испугалась, что это только еще больше разозлит и без того разъяренного мужчину.

"Почему я не взяла телефон? Потому что он так бил кулаками по авто, что я боялась, что он разобьет стекло и это стекло попадет мне на лицо. Я думала, если я достану телефон и буду его снимать, то он точно разобьет это стекло. Я очень сильно боялась", – объяснила звезда.

Напомним, недавно Саливанчук получила серьезную травму головы. Она поскользнулась на льду и ударилась об ступеньку, из-за чего ее лицо покрылось пугающими синяками и ссадинами. После ряда обследований доктор нашел в голове артистки затемнения, из-за чего назначил дополнительную МРТ. Знаменитости пришлось делать операцию.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что спустя два дня после травмы Саливанчук появилась в прямом эфире на телевидении. Ее синяки и ссадины спрятали при помощи косметики. На ТВ актриса подробно рассказала о своем падении.

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