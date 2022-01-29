Актриса Дрю Бэрримор показала архивное фото с Томом Холландом

Известная американская актриса Дрю Бэрримор решила порадовать своих поклонников и своего коллегу Тома Холлонда, опубликовав архивные фото с ним. На кадрах показано, как знаменитости впервые встретились.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Помнишь нашу встречу с тобой, что это было? 2011? Я так была очарована тобой. Я только посмотрела тогда твой фильм, и мы обсуждали какие-то проекты, которые я собиралась поставить", – написала Дрю Бэрримор (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных снимках Том Холланд показан, будучи совсем юным. Он позировал в красном свитере, который надел поверх клетчатой рубашки. А в свою очередь Дрю Бэрримор сфотографировалась с будущей звездой Marvel в черной футболке с надписью и черной кожанке.

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"Я действительно тогда подумала, что ты самый впечатляющий и невероятный человек, а также такой необыкновенный талант! Но, смотри, как ты взрослеешь", – написала актриса.

Она добавила, что теперь Том Холланд влюбил в себя "величайшую женщину", имея ввиду актрису Зендею, а также, что он сыграл много великих ролей.

"Нет ничего такого, что ты не сможешь делать! Я помню этот момент. Как будто каждый раз, когда я тебя вижу, я помню этот момент, и теперь у меня тоже есть фото", – подытожила знаменитость.

Коротко о знаменитостях:

Дрю Бэрримор – американская актриса, кинорежиссер, модель, писатель и продюсер. Представительница актерской династии Бэрриморов, внучка Джона Бэрримора. Ее прорывом стала роль в фильме Стивена Спилберга, "Инопланетянин".

Том Холланд (Томас Стэнли Холланд) – английский актер родился в 1996 году в Лондоне. Известен по ролям в фильмах "Ариэтти из страны лилипутов", "Невозможное", "Человек-паук" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актриса Дрю Бэрримор призналась, что похудела на 9 килограмм благодаря кардинальному изменению рациона и регулярным физическим нагрузкам.