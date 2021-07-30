Актер Фединчик обратился к фанатам после драки: была и раньше такая ситуация. Видео

Украинский актер Андрей Фединчик, который ранее устроил драку на одной из улиц Киева, признался, что ему сложно контролировать свои эмоции. Также он извинился перед поклонниками за свое поведение.

Соответствующее видеообращение мужчина опубликовал в блоге в Instagram. Он уточнил, что подобная ситуация уже происходила в его жизни, но тогда обошлось без серьезных последствий (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Я не умею контролировать свой гнев. Все те слова, которые я кричал в тот вечер... Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал. А мне никто ничего плохого не сделал, значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе. Меня это не оправдывает. Была и раньше такая ситуация, это не первый раз. Просто тогда обошлось без драк и без каких-либо повреждений", – высказался актер по этому поводу.

Видео дня

"Сегодня я был у специалиста. Я буду заниматься этим вопросом уже серьезно. Я хочу извиниться перед всеми, кто стал свидетелем этой ситуации по видео, или в ту ночь", – добавил он.

Напомним, что инцидент произошел на улице Сергея Данченко. Актер ехал на электросамокате зигзагами, поэтому возмущенные водители начали сигналить ему. На что получили агрессивный ответ – Фединчик подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно, чтобы спровоцировать драку. Мужчина ударил незнакомца по лицу, однако его быстро успокоили.

Коротко о знаменитости:

Андрей Фединчик – украинский актер кино и телевидения, актер дубляжа.

Он окончил актерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов. В 2007 году впервые появился в эпизодической роли в сериале "Сердцу не прикажешь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Анастасия Приходько подробно рассказала поклонникам о своих школьных годах. По словам артистки, она часто дралась и была изгоем.