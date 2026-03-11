Агенты под прикрытием и баррикады из железобетона: в Голливуде готовятся к возможному теракту на 'Оскаре'

В Голливуде усиливают безопасность в преддверии церемонии вручения премии "Оскар", которая традиционно состоится в театре Dolby в ночь с 15 на 16 марта. Правоохранительные органы США готовятся к потенциальным угрозам, в частности возможным атакам со стороны террористов, связанных с Ираном или группировкой ИГИЛ (теперь – "Исламское Государство").

По данным The Daily Star, район вокруг театра фактически превратили в укрепленную зону. Улицы, в частности бульвар Голливуд, где расположена Аллея славы, перекрыты, по периметру установлены баррикады из железобетона и усиленное ограждение, а на крышах зданий размещены снайперы.

К операции по обеспечению безопасности привлечены сотни сотрудников полиции, спецподразделений и агентов под прикрытием. Всего в день церемонии на дежурстве будут находиться не менее 500 полицейских.

По словам экспертов по безопасности, угроза может возникнуть откуда угодно. Особое беспокойство вызывает возможность использования беспилотников для доставки взрывных устройств. Поэтому спецслужбы еще с воскресенья, 8 марта, ведут мониторинг воздушного пространства над районом проведения церемонии.

Кроме того, на входах к событию будет действовать многоуровневая система проверок: гости будут проходить через металлодетекторы, их автомобили будут проверять саперы с собаками, а также будут применяться специальные тесты для выявления взрывчатых или химических веществ.

Усиление безопасности происходит на фоне роста напряженности в США после инцидента в Нью-Йорке, где двое подозреваемых подростков пытались взорвать самодельные взрывные устройства вблизи резиденции мэра города. По данным следствия, они могли радикализироваться после просмотра пропагандистских видео ИГИЛ в интернете.

Эксперты по антитеррористической безопасности предупреждают: если нападение все же произойдет во время церемонии, это может иметь катастрофические последствия. Именно поэтому организаторы и правоохранители привлекают в работу и частную охрану, и полицию, и спецслужбы.

"Лос-Анджелес известен своей расслабленной и спокойной атмосферой, но в этом году есть страх какой-то мести за то, что происходит в Иране. Проблемой является современное вооружение и технологии. Поэтому спецназ следит за дронами, перевозящими такие устройства. Это сложный многоведомственный подход к защите крупнейшего события года. Если что-то и произойдет, это будет настоящая катастрофа. Указ о приоритете безопасности вышел с самого верха", – отметил источнику частный подрядчик по охране нескольких известных голливудских звезд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что номинированного на "Оскар" иранского сценариста арестовали в Тегеране. Задержание произошло всего через несколько дней после того, как Махмудян и 16 других человек подписали совместное заявление, в котором осудили лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи и жестокие репрессии режима против протестующих.

