Афроамериканец 'Юра из Коломыи' покорил 'Україна має талант' чистым украинским языком. Как он стал звездой

Во время 2 выпуска шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ перед звездными судьями появился американо-украинский блогер Джуда Келечи, более известный как "Юра из Коломыи". Артист презентовал авторскую песню о любви к баношу и покорил зрителей своим чистым украинским языком.

Комментаторы под видео в YouTube отметили веселый нрав артиста и его безумное стремление к изучению нового языка. Несмотря на то, что мнение жюри разделилось 50\50, по правилам проекта, прикарпатец не прошел дальше (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Браво за украинский язык;

Поддерживаю его желание стать хорошим лечащим врачом. Но, надеюсь, что он не покинет свое хобби и дальше будет радовать и учить нас;

Видео дня

Талантливый человек – талантлив во всем;

Давно Юра не видела! Молодец", – написали зрители под видео.

Шоумен Сергей Притула признал, что Джуда шутит даже лучше, чем он сам, поэтому посоветовал афроамериканцу попробовать себя в стендапе, а не в музыке. Женская половина экспертов отдала "Юре из Коломыи" свой голос за любовь к Украине и харизму.

7 лет назад афроамериканец Джуда покинул родные Вингирские острова и улетел в незнакомое государство, чтобы стать квалифицированным пластическим хирургом. Сам он считает, что в Украине крутое и доступное образование.

Псевдоним "Юра из Коломыи" родился случайно и не соответствует действительности, ведь парень живет и учится в Ивано-Франковске.

Столкнувшись с языковым барьером и отсутствием друзей, студент решил заняться вокалом и начал писать шутливые песни. Свои авторские работы и каверы на популярные украинские композиции музыкант постил в Instagram блог.

Чуть позже к песенному творчеству добавились юмористические видео, где Юра рассказывает о впечатлениях от Украины, жалуется на водителей автобусов или просто нахваливает традиционную кухню. Его очень быстро полюбили за удачные шутки и чистый язык.

Сам блоггер рассказал, что выучил украинский за полгода, учась в медицинском университете.

Сейчас блог комика и музыканта насчитывает более 200 тысяч подписчиков, продолжающих удивляться настойчивости и усердию иностранца. Юра планирует остаться в Ивано-Франковске, чтобы пройти интернатуру и стать настоящим специалистом.

Ранее OBOZREVATEL писал о 36-летнем незрячем барабанщике, который заставил расплакаться Сергея Притулу. Мужчина пострадал в результате аварии на работе.