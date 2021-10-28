ABBA идут на пенсию: первый альбом за 40 лет станет последним

Известная шведская диско-группа ABBA, которая собирается выпустить первый альбом за 40 лет, объявила о том, что уйдут на пенсию. Участники коллектива заявляют, что их недавнее воссоединение было разовым.

Альбом под названием "Voyage" и анонсированное шоу станет последней работой группы, пишет Daily Mail. Музыканты отмечают, что не станут записывать новые хиты после будущего альбома (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

74-летний участник группы, композитор Бенни Андерсон сказал, что "это должно было случиться".

Также он отметил, что про первоначальный распад группы, случившийся в 1982 году, Андерсон не говорил, что это конец. А теперь он с уверенностью заявляет обратное.

"Я никогда не говорил себе, что ABBA больше никогда не повторится. Но теперь я могу вам сказать: вот оно", – прокомментировал Бенни Андерсон.

Отмечается, что альбом должен выйти 5 ноября 2021 года, а в мае 2022 года группа собирается провести концерт. На нем будут использованы голограмм молодых участников "ABBA". Мероприятие состоится на специально построенной арене в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы.

Коротко про группу:

Коллектив стал известен благодаря победе на "Евровидении" в 1974 году . Тогда они выступали с хитом "Waterloo". В составе "ABBA" Бенни Андерсон , Бьорн Ульвеус , Анни-Фрид Лингстад и Агнета Фельтског .

Хиты группы были в первых местах чартов с середины 70-х до начала 80-х. Их сборники возглавляли мировые хит-парады до 2000-х.

Группу ABBA включили в "Зал славы рок-н-рола" в 2010 году за выдающиеся услуги в музыке.

Первый распад произошел в 1982 году . После череды удачных хитов, они оказались в тени музыки новой эпохи. Последнее появление коллектива был в эфире британской телепрограммы "The Late".

В начале этого года группа воссоединилась, чтобы записать студийный альбом "Voyage", который стал уже девятым в истории коллектива.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что продюсер Потап показал пародию на легендарную шведскую группу ABBA. Артист опубликовал снимок с "новым составом" коллектива: Дорофеевой, Каменских и Позитовом.