'А мир и дальше обеспокоен': украинские звезды эмоционально отреагировали на ракетный удар по Кривому Рогу, из-за которого погиб ребенок

В понедельник, 31 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке и учебному заведению в Кривом Роге, в результате чего погибли несколько человек, включая 10-летнюю девочку и ее маму, а десятки получили серьезные ранения. Представители отечественного шоу-бизнеса эмоционально реагируют на очередной теракт захватчиков, а также обращаются к мировым организациям, которые продолжают "обеспокоенно" наблюдать за ужасами в Украине.

Видео дня

Своими эмоциями от увиденных фотографий и видео с места событий селебрити делятся в InstaStories. OBOZREVATEL собрал реакции звезд на трагедию в Кривом Роге.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк после ракетной атаки резко обратилась к россиянам, которые любят пожаловаться на "неоправданную" ненависть в их адрес. Знаменитость поделилась красноречивым снимком соотечественников, которые узнали о гибели родственников от российской ракеты.

"Хорошие и плохие сосияне. Если вас до сих пор обижает тот факт, что мы называем вас пи***асы (что так и есть), объясните еще раз людям, которые потеряли своих родных под завалами... что вы хорошие, с*ка", – написала Никитюк.

Ее коллега Андрей Бедняков также не удержался и с матами обратился к гражданам государства-террориста. Он выразил надежду, что в скором времени Россия будет полностью изолирована от цивилизованного мира.

Ведущий написал: "Страна-убийца снова обстреляла украинские города. Снова гражданские дома. Снова есть погибшие. Мои соболезнования семьям пострадавших и погибших. У них, как всегда, "цель достигнута". Но цель будет достигнута только тогда, когда вас изолируют от мира, накроют огромным тазом, куполом, жопой или чем-то еще. И там жмите друг другу руки и жалуйтесь на загнивающий Запад. За**али!"

Тем временем певица Злата Огневич рассказала, что она родилась в Кривом Роге и считает этот город своим родным. Именно поэтому каждую новость оттуда она воспринимает с особой болью.

"Только что общалась с двоюродной сестричкой. Мы обе родились в Кривом Роге. Очередной прилет. Ненавижу всеми клетками тех, кто это делает. Отдают наказы, другие – выполняют", – эмоционально высказалась артистка.

"Сколько можно убивать наших детей, россияне?" – лаконично и понятно написала актриса Наталка Денисенко, показав новости из Кривого Рога.

Украинские артисты поражены тем, что после многочисленных актов террора со стороны РФ, в мире продолжают быть толерантными к россиянам, а мировые организации лишь пожимают плечами и высказывают "беспокойство", но не предпринимают реальных действий. Не стал молчать по этому поводу Григорий Решетник.

Ведущий написал: "Мир и дальше страшно обеспокоен... И продолжает думать, как и где провести свое лето".

Лилия Ребрик также эмоционально высказалась на эту тему. "Когда этот ад закончится? Сегодня Кривой Рог. Вчера Сумы. Как жить, когда весь мир такой равнодушный? Мир и дальше обеспокоен", – прокомментировала телеведущая и актриса.

Хореограф Илона Гвоздева также поделилась эмоциями, которые наверняка испытывает каждый украинец, читая новости о новых жертвах российской агрессии.

"Господи! Какая боль! Сколько уже горя пережили, но каждая новость разрывает сердце", – написала танцовщица.

Певец и шоумен Владимир Дантес обнародовал снимки многоэтажки, куда попала ракета. "Обычное здание, где жили обычные люди", – подписал артист.

Некоторые знаменитости не смогли подобрать слов, чтобы описать весь спектр эмоций – от боли до ненависти – вызванный очередным ракетным ударом. Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво так и написал: "Нет слов", показав поклонникам фото и видео с места трагических событий.

А певица-модель Даша Астафьева и ведущая Екатерина Осадчая обратились к жителям Кривого Рога с призывом держаться.

Отметим, на данный момент известно уже о пяти погибших. По меньшей мере 53 человека травмировались, в том числе дети от четырех до 17 лет.

В результате попадания российской ракеты в многоэтажку погибли 10-летняя девочка Даша и ее мама Наталья. Они жили на восьмом этаже. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на очередные удары РФ по Кривому Рогу, а также по Херсону, где оккупанты открыли огонь из "Градов" и убили мужчину, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "этот террор нас не сломает".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!