86-летний звезда "Служебного романа" Басилашвили экстренно госпитализирован с COVID-19

86-летний советский актер грузинского происхождения Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом.

Народный артист СССР находится на лечении в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на источник в Большом драматическом театре.

Также инсайдер отметил, что Басилашвили, у которого уже давно диагностирована хроническая болезнь легких, несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться COVID-19.

Олег Басилашвили. Диалог.UA

Олег Басилашвили в фильме "Служебный роман". КиноПоиск

Кроме Басилашвили, коронавирусом заболели его жена и дочь. Супруга знаменитого актера также госпитализирована.

Напомним, Олег Басилашвили известный советский и российский актер театра и кино. Он известен зрителю по таким культовым фильмам, как "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Мастер и Маргарита", "Орел и Решка" и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 86-летняя российская актриса, звезда фильма "Служебный роман" Алиса Фрейндлих также была госпитализирована с коронавирусом. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.