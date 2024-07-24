Легендарную звезду 'Гарри Поттера' впервые за 8 лет заметить на публике. Как изменилась Джули Кристи с начала карьеры в 1960-х

Британская актриса, у которой за плечами более 45 ролей в разных фильмах, среди которых "Гарри Поттер и узник Азкабана" и "Доктор Живаго", Джули Кристи впервые за последние 8 лет попала в объектив камер. Она прогуливалась по Лондону в компании со своим 80-летним мужем-журналистом Дунканом Кэмпбеллом, известным экс-репортером The Guardians.

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87-летняя актриса шла рука об руку с любимым. Она была радостной и выглядела непринужденно. Фото со звездными супругами опубликовал The Daily Star.

Джули Кристи надела свободную джинсовую рубашку и широкие брюки карго. На шее она завязала красный платок, а из обуви выбрала белые босоножки. Свой образ модница дополнила голубыми бусами и солнцезащитными очками с тигровым принтом и черной сумкой кросс-боди.

Ее муж Дункан Кэмпбелл красовался в кэжуал-нареде с черных джинсов, белой футболки и джинсовой рубашке. В руках он, скорее всего, нес кепку, а его ноги украшали черные конверсы.

Последнее известное появление звезды "Доктора Живаго" на публике произошло еще в 2016 году, когда ее сфотографировали в местной химчистке. После того как Джули Кристи закончила актерскую карьеру в 2010-х годах, она почти полностью ушла со внимания общества.

Женщина известна несколькими громкими ролями, за которые получала "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Дорогая" и номинации в "Маккейб и миссис Миллер" и "На закате", премию "Золотой глобус" за "Вдали от нее" и награду BAFTA.

Кристи впервые обрела популярность еще в 1960-х, сыграв в 1963 году в фильме "Билли-лжец". Именно на 1960-2000-е годы пришлось наибольшее количество ее ролей.

В частности, она попала в заголовки газет еще в 1973 году после того, как на экраны вышла кинокартина "А теперь не смотри" при ее участии с Дональдом Сазерлендом, который, к слову, умер 20 июня 2024 года в возрасте 88 лет. В тот год фильм вызвал споры из-за интимной сцены актеров, которую зрители считали реальной.

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