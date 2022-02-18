80-метровый 'плавучий парк развлечений' Ким Чен Ына сняли на фото со спутника

"Плавучий парк развлечений" северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором есть многоэтажный крытый салон, двойные извилистые водные горки и бассейн олимпийских размеров, заметили на спутниковой снимке. Он появился на частном пляже в Вонсане (город в Северной Корее).

После этого, он вернулся на свое обычное место, чтобы припарковаться неподалеку центра города, пишет Daily Star. На пляже "плавучий парк развлечений" пробыл с 8 по 11 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что путешествие "парка" началось после того, как премьер-министр упомянул о "растущих экономических трудностях", от которых страдают обычные северокорейцы.

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За этот год Ким Чен Ын уже трижды посещал свой особняк, построенный в 2020 году, в южной части полуострова Ходо, находящийся в 18 километрах к северо-востоку от Вонсана. Там он был вместе с семьей и доверенными лицами. Также северокорейский лидер имеет три других роскошных судна.

"Это тот же жилой комплекс, который посетил Деннис Родман во время одного из своих визитов в страну. Некоторые источники утверждают, что резиденция Ким Чен Ына — это резиденция в Вонсане. То есть, у него есть официальная резиденция в Пхеньяне (столица Северной Кореи), но большую часть времени он проводит в резиденции Вонсан", – сказал эксперт по Северной Корее Майкл Мэдден.

Коротко о лидере:

Ким Чен Ын – 38-летний северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. В браке с Ли Соль Чжу с 2009 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ким Чен Ын удивил своим появлением на публике заметным изменением во внешности. Лидер Северной Кореи сильно похудел.