80-метровый "плавучий парк развлечений" Ким Чен Ына сняли на фото со спутника

Анна Яковлева
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80-метровый 'плавучий парк развлечений' Ким Чен Ына сняли на фото со спутника
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"Плавучий парк развлечений" северокорейского лидера Ким Чен Ына, в котором есть многоэтажный крытый салон, двойные извилистые водные горки и бассейн олимпийских размеров, заметили на спутниковой снимке. Он появился на частном пляже в Вонсане (город в Северной Корее).

После этого, он вернулся на свое обычное место, чтобы припарковаться неподалеку центра города, пишет Daily Star. На пляже "плавучий парк развлечений" пробыл с 8 по 11 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что путешествие "парка" началось после того, как премьер-министр упомянул о "растущих экономических трудностях", от которых страдают обычные северокорейцы.

Спутниковый снимок.
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За этот год Ким Чен Ын уже трижды посещал свой особняк, построенный в 2020 году, в южной части полуострова Ходо, находящийся в 18 километрах к северо-востоку от Вонсана. Там он был вместе с семьей и доверенными лицами. Также северокорейский лидер имеет три других роскошных судна.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

"Это тот же жилой комплекс, который посетил Деннис Родман во время одного из своих визитов в страну. Некоторые источники утверждают, что резиденция Ким Чен Ына — это резиденция в Вонсане. То есть, у него есть официальная резиденция в Пхеньяне (столица Северной Кореи), но большую часть времени он проводит в резиденции Вонсан", – сказал эксперт по Северной Корее Майкл Мэдден.

Спутниковый снимок.

Коротко о лидере:

  • Ким Чен Ын – 38-летний северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. В браке с Ли Соль Чжу с 2009 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ким Чен Ын удивил своим появлением на публике заметным изменением во внешности. Лидер Северной Кореи сильно похудел.

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