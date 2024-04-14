8 фото, показывающих, почему Серена Уильямс закрепилась в рейтинге хуже всего одетых знаменитостей

Профессиональная американская теннисистка Серена Уильямс отметилась не только спортивными достижениями, но и модными неудачами. Она со смехом вспоминает, что попала в топ "хуже всего одетых звезд", и не стыдиться этого.

В комментарии People Серена Уильямс шутит, что "по крайней мере, попала в список". Она не считает свои образы прошлых лет позорными, но и не уверена, что одела бы некоторые из них сейчас.

"Я думаю, что мода – это способ показать себя, выразить свою индивидуальность, сказать, кто вы и что вы, и иногда это единственный способ, через который мир может вас увидеть. Поэтому для меня неважно, будет ли это список лучших или список худших , все это в какой-то степени круто", – сказала спортсменка.

OBOZ.UA решил вспомнить самые неудачные луки звезды

Во время 34-й церемонии вручения наград NAACP в 2003 году Серена Уильямс появилась в очень откровенном платье, которое не подчеркнуло ее спортивную фигуру, а исказило ее. Тусклый желтый цвет также не подходил знаменитости.

Перенесемся на год вперед на хип-хоп-вечеринку магната Рассела Симмонса. Туда теннисистка надела пестрое платье со странным фасоном. Главная проблема – карманы на юбке, которые в сочетании с широкими плечами звезды спорта сделали ее силуэт квадратным.

Еще один пример неудачно подобранной одежды – выход Серены Уильямс в 2005 году в Голливуде. Широкие джинсы и длинная туника, свободно спадающая до колен звезды, стали модным провалом.

Прошло еще два года, но спортсменка все еще неправильно выбирала наряды для светских мероприятий. В 2007 году ее платье не только закрыло самые хрупкие части тела, но и "слилось" с Сереной Уильямс из-за неправильно подобранного цвета.

С годами стиль теннисистки начал меняться, а образы ставали красивее. Однако без неудач этот процесс не проходил. В 2010 году во время обеда Essence Black Women In Hollywood ее заметили в прямом коротком платье с декором на плечах, сделавшим образ визуально более тяжелым.

В 2015 году состоялось очередное модное фиаско – закрытое черное платье и кроссовки на гала-концерте Taste of Tennis.

Следует заметить, что с годами наряды Серены Уильямс становились все лучше. Она научилась подчеркивать свою фигуру и правильно подбирать цвета, оттеняющие черты звезды. Найти среди выходов спортсменки в мир неудачные наряды становилось сложнее. Но все-таки такие были.

Например, яркое и пышное желто-розовое платье и гламурный выход в синем меховом пальто.

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