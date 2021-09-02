78-й Венецианский кинофестиваль: лучшие наряды звезд на красной дорожке. Фото

В среду, 1 сентября, состоялась церемония открытия 78-го Венецианского кинофестиваля. Знаменитости появились на красной дорожке в блестящих нарядах и покорили публику.

Звезды выбрали вещи от известных дорогих брендов. Как выглядели знаменитости на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Адриана Лима появилась в ярко-красном платье в пайетках Etro. Модель Бьянка Балти вышла в платье Alta Moda.

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Серена Росси вышла в свет в белом с россыпью пайеток Armani Prive, а Хелен Миррен появилась в образе от Dolce & Gabbana – в платье бирюзового цвета.

Модель Мариякарла Босконо появилась в платье коричневого оттенка от Versace. Она дополнила образ аксессуарами в виде ожерелья с бриллиантами и изумрудами.

Изабель Юппер выбрала образ от бренда Armani Prive. А известная Пенелопа Крус пришла в наряде от Chanel.

Также на фестивале появилась девушка Криштиану Роналду – Джорджина Родригес. Она выбрала черный смокинг с топом-бюстье от Ermanno Scervino.

Венецианский международный кинофестиваль – старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года во второй половине года. Главный приз – "Золотой лев".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 78-й Венецианский кинофестиваль стартовал со среды, 1 сентября. Он продлится одиннадцать дней. На фестивале представят главные премьеры года, среди которых есть и украинские киноленты.