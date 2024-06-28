77-летний одесский композитор сделал предложение 70-летней поэтессе из Тернополя: история их любви умиляет. Фото и видео

77-летний одесский композитор Борис Мамин сделал предложение 70-летней поэтессе из Тернополя Марии Карпык. Они познакомились в соцсетях, когда музыкант искал автора для своих произведений. Чувства даже заставили мужчину переехать из родного города к своей избраннице.

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Трогательную историю любви рассказали корреспонденты "Суспільне Тернопіль". Журналисты встретились с парой и узнали, как виртуальное общение переросло в крепкие отношения.

Борис Мамин сначала обратил внимание на Марию Карпык как на талантливую поэтессу. Они две недели работали над песней "Дотики рук" и за это время подружились.

Продолжая переписываться, одессит понял, что воспринимает новую знакомую как женщину, а не просто друга.

"И тогда встал вопрос передо мной: зачем ты морочишь голову женщине? Влюбился? Так и говори. Признание было виртуальным. Более того, я начал писать стихи. Я не поэт, я себя не считаю поэтом. И тут у меня вдруг выходит сонет. Сонет называется "Мария", – рассказал композитор.

Приблизительно месяц назад он переехал к избраннице в Тернополь, где они теперь живут вместе. Борис Мамин поделился, что раньше не поверил бы в то, что придется покинуть родную Одессу. Однако желание создать с поэтессой семью было сильнее.

"Борис очень внимательный мужчина. Он каждое утро приносит мне кофе в постель. Он оформляет это так, что удивляешься. Взял на себя, наверное, самый тяжелый труд – кухню. Рядом с ним я чувствую себя королевой", – рассказала авторка стихов.

Борис Мамин дал совет всем людям, которые в старости по разным причинам живут одни. Он посоветовал никогда не останавливаться в поисках надежного друга или партнера.

"В нашем мире очень много одиноких людей преклонных лет. А это, на мой взгляд, страшная болячка: быть одиноким, несмотря на то, что у тебя есть детишки, внуки. Это не то. Надо, чтобы рядом был надежный друг, чтобы в сложную минуту можно было бы посоветоваться, поплакаться", – резюмировал музыкант.

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