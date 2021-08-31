74-летняя Камилла Паркер вышла в свет в стильном клетчатом платье. Фото

Герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер Боулз на официальном мероприятии в Шотландии появилась в изысканном наряде. Она была в клетчатом платье, которое скомбинировала с обувью на каблуке.

Вместе с принцем Уэльским герцогиня приехала в Сообщество Баллатера и Центр наследия, где состоялось открытие мемориальной доски в ознаменование старта работы центра. Об этом сообщает издание Hello Magazine (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Под платье с ярким принтом герцогиня надела белую блузку, а сверху накинула клетчатый шарф. Классические лодочки горчичного цвета подчеркнули деловой аутфит.

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Супруга принца Чарльза сделала объемную укладку и нанесла легкий макияж на лицо. Маленькая сумочка, подобранная в тон к обуви, и аксессуары добавили образу еще больше шарма.

Стоит также отметить, что принц Чарльз был одет в шотландский килт. Супруги во время встречи были в хорошем настроении, поскольку с их лиц не исчезали улыбки.

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