73-летняя Мэй Маск в деловом образе снялась для обложки Elle. Фото

Мама главы компании SpaceX, предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 73-летняя Мэй появилась на обложке казахстанской версии журнала Elle. Так, для фотосессии она выбрала массивные украшения и насыщенный оттенок красной помады.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала с выразительным макияжем и несколькими кольцами на руках. На Мэй был белоснежный пиджак, который она скомбинировала с водолазкой в мелкую полоску. Завершали элегантный лук объемные сережки треугольной формы.

Поклонникам понравился смелый внешний вид звезды, поэтому в комментариях под публикацией они оставляют множество комплиментов и восторженных эмоджи.

Мэй Маск – канадско-южноафриканская модель. Мать троих детей: сыновей Илона Маска, Кимбала Маска и дочери Тоски Маск. 50 лет своей жизни она посвятила работе в модельном бизнесе, появляясь на обложках известных журналов, включая Time, New York Magazine и Elle.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мама Илона Маска продемонстрировала роскошный деловой образ. На ней был черный костюм с юбкой средней длины и босоножки на массивной подошве. Свой образ женщина дополнила белым аккуратным ожерельем на шее, огромными серьгами и красивой укладкой.