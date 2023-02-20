73-летний Ричард Гир был госпитализирован во время отдыха в Мексике: супруга актера рассказала о его самочувствии

Здоровье всемирно известного американского актера Ричарда Гира резко ухудшилось во время его отдыха с женой и детьми в Мексике. Звезда фильмов "Красотка" и "Хатико" был госпитализирован.

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У 73-летнего актера диагностировали пневмонию. Симптомы заболевания проявились у Гира еще до семейной поездки, однако он их проигнорировал. Об этом пишет TMZ.

В частности, актера мучил сильный кашель. В Мексике ситуация усугубилась, поэтому пришлось обращаться к врачам.

После госпитализации Гир пробыл в медицинском учреждении ночь, а затем попросил отпустить его к семье. Врачи прописали знаменитости антибиотики и отпустили домой, где пациент обещал продолжить лечение.

Супруга кинозвезды, 40-летняя Алехандра Силва, рассказала о самочувствии мужа, показав совместное фото с отдыха, сделанное ранее. По словам женщины, здоровью Гира ничего не угрожает. Также она поблагодарила поклонников за беспокойство.

"Я проснулась сегодня утром и увидела все ваши добрые и тревожные сообщения. Он выздоравливает и сегодня чувствует себя намного лучше! Худшее уже позади! Спасибо всем за ваши добрые сообщения, мы очень ценим их!" – написала Силва в Instagram.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ричард Гир поддержал украинцев в войне с российским агрессором. Он также осудил военные преступления РФ и заявил, что Украине нельзя проиграть.