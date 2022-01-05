70-летняя актриса похвасталась подтянутой фигурой в купальнике. Фото

Британская актриса Джейн Сеймур, которой в феврале этого года исполнится 71, похвасталась безупречной фигурой в купальнике. "Девушка Бонда" 1973-го сейчас отдыхает в Таиланде, поэтому часто радует поклонников фотографиями с пляжа.

Снимками подтянутых ног артистка поделилась с подписчиками на личной странице в Instagram. Фанаты были шокированы тем, как выглядит 70-летняя знаменитость.

По соцсетям Джейн можно понять, что в Таиланде она встретила Новый год. Там актриса регулярно загорает на пляже и купается в Андаманском море. На фото звезда позирует в черном купальнике-пландж с рюшами в зоне декольте и открытой спиной.

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Сеймур также предпочитает и активный отдых. Во время курорта ей удалось искупать слонов. Эти животные являются национальным символом Таиланда.

"Кажется, у меня появился новый друг! Это заповедник, спасающий слонов от жестокого обращения. Мы узнали каждую уникальную историю слона! Здесь они могут свободно бродить по джунглям, без верховой езды и палок. Это отличная этическая программа! Мы прекрасно провели время", – поделилась актриса под фото.

Восторженные подписчики делали комплименты подтянутой фигуре 70-летней знаменитости, у которой, к слову, четверо детей.

"Вы прекрасны и внутри, и снаружи", "Хочу также выглядеть в 70", "Невероятная женщина", – писали комментаторы.

Отметим, "девушка Бонда" часто в профиле показывает свои тренировки в спортзале, поэтому неудивительно, что ее фигура выглядит безупречно в столь зрелом возрасте.

Коротко о звезде:

Джейн Сеймур – британская актриса, продюсер и писатель. Известна по роли девушки Бонда в фильме "Живи и дай умереть" и американскому драматическому телесериалу "Доктор Куин, женщина-врач". Неоднократный призёр и номинант американских кинопремий "Золотой глобус" и "Эмми". Офицер ордена Британской империи. Родилась 15 февраля 1951 года. Воспитала 4 детей.

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