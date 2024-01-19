7-летняя киевлянка Дарина Комарчук никогда не стригла волосы и установила рекорд Украины. Фото

7-летняя киевлянка Дарья Комарчук установила новый рекорд Украины, как обладательница самых длинных волос в своей возрастной категории. Длина прядей девочки составляет более 100 см.

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Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей Facebook-странице. Отмечено, что юная рекордсменка никогда в жизни не собирается обрезать свои длинные и густые волосы.

"По правилам, каждый последующий рекорд в этой номинации должен превышать предыдущий как минимум на 10 процентов", – объяснила Ветрова. В прошлом году он был установлен 5-летней Марией Порожнюк, длина волос которой достигала 91,5 см.

Рекорд был зарегистрирован в категории "Самые длинные детские волосы в возрасте 7 лет". Дарина Комарчук, которая учится во втором классе, очень гордится своими длинными волосами. Согласно замерам, их длина – 103,5 см.

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