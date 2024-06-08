66-летний Павел Зибров рассказал, как на него отреагировали в ТЦК во время обновления данных: все разбежались

Народный артист Украины Павел Зибров раскрыл, что его приглашали в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления данных. Вместе с музыкантами певец отправился к военным, которые признали 66-летнюю звезду годным для службы в армии.

Однако воевать исполнитель пока не спешит. О реакции ТЦК на визит народного артиста он рассказал в интервью "Ранку в великому місті".

Как поделился Зибров, его вызвали для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную версию песни "Хрещатик".

"Говорят: "Еще попадаете под тот возраст, когда надо отметиться". Поэтому я беру банду с дудками – со мной 40 человек – и мы под "Хрещатик" идем под ТЦК обновлять данные. Там все разбежались. Говорю: "Старший лейтенант Зибров прибыл", – вспомнил певец, посмеиваясь.

Вероятно, артист прошел военно-врачебную комиссию, ведь заверил, что его сочли "пригодным". Зибров также упомянул, что женщины во время гастролей тоже называют артиста "пригодным" для защиты Украины.

Ранее Павел Зибров рассекретил размер пенсии и назвал себя "богатым человеком". Он вспомнил, что ранее государство платило звезде 2500 грн, но со временем выплаты выросли.

Как писал OBOZ.UA, Павел Зибров показал редкие фото дочери Дианы, которой исполнилось 27 лет.

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