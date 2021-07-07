Дочки этих звездных матерей пошли по их стопам: как выглядят красавицы. Фото

К звездным малышам всегда приковано внимание поклонников, а в будущем дети пытаются превзойти успех родителей. Дочери знаменитостей получили от мам по наследству привлекательную внешность, таланты и популярность от рождения.

Девочки появляются на красных дорожках, строят карьеру, подражая своим матерям. OBOZREVATEL собрал селебрити, которые покорили мировые подиумы и Голливуд целыми семьями.

Популярная актриса Деми Мур родила трех дочерей от Брюса Уиллиса. Старшая Румер проявляет себя в качестве актрисы и телеведущей. Фанаты подозревают, что девушка делала пластические операции, как и ее мать. Средняя дочь Скаут еще маленькой начала сниматься в кино. Младшая Таллула также участвовала в нескольких фильмах. Недавно дочери вместе с Деми Мур снялись в пикантной фотосессии в купальниках.

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Актриса Ума Турман воспитала не менее успешную дочь Майю Хоук, которая уверенно пробивает звездный путь в Голливуд. Девушка сначала пробовала себя в роли модели, но сейчас снимается в культовых фильмах. Она бросила школу ради съемок в сериале "Маленькие женщины". 22-летняя Майя за свою карьеру уже несколько раз играла главную роль в кино.

У супермодели Синди Кроуфорд родилась не менее талантливая дочь Кайя Гербер, которая пошла по стопам мамы и отца Рэнди Гербера, продолжая модельную карьеру. Девушка украшала обложки мировых глянцев. Кайя также снимается в кино, самый известный сериал – "Американская история ужасов".

18-летняя дочь Кейт Мосс – Лила Грейс Мосс уже успела дебютировать на подиуме. Известно, что звездная мама Кейт также впервые появилась на показе мод в 18 лет. Супермодель снялась на обложке журнала вместе с Лилой, когда дочери было всего 13 лет.

Актриса и модель Лили-Роуз Депп является дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради. Девушка в начале карьеры подписала контракт с брендом Chanel, как и ее мама. Ванесса водила девочку на модные показы с детства. От известного отца Лили унаследовала любовь к кино и нередко появляется на экранах.

Мало кто знает, что Дакота Джонсон – дочка не менее известной актрисы Мелани Гриффит. Мелани была номинирована на премию "Оскар" и получила "Золотой глобус". Ее наследница также обладает актерскими способностями и снялась в главной роли культовой ленты "50 оттенков серого".

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