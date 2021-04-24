56-летняя Моника Беллуччи засветила длинные ноги в весеннем образе. Фото
Итальянская актриса 56-летняя Моника Беллуччи поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала весенний наряд, подчеркнувший фигуру знаменитости.
Соответствующее фото кинозвезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), пожелав своим фанатам хороших выходных.
Так, Беллуччи стала звездой обложки нового номера журнала Madame Figaro. В кадре актриса позировала на свежем воздухе в платье с цветочным принтом Lanvin, которое хорошо подчеркнуло длинные ноги. Свой образ женщина завершила стильными бежевыми туфлями.
Пользователям сети очень понравилось новое фото Беллуччи и ее засыпали комплиментами.
"Перестань быть такой идеальной!", "Превосходная", "Прекрасная леди", "Великолепная", – пишут люди в комментариях.
Коротко о знаменитости:
Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".
Актриса родилась в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти. После школы девушка училась на факультете права в Университете Перуджи. Она начала работать моделью, чтобы иметь возможность оплатить дорогостоящую учебу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Моника Беллуччи разозлила поклонников своим фото в сети. На кадре знаменитость позирует в наряде от Dolce&Gabbana, а на ее коленях лежит мужчина.
Беллуччи поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в сексуальном боди для известного ювелирного дома Cartier. Она восхитила фанатов эффектным образом.