56-летняя Моника Беллуччи засветила длинные ноги в весеннем образе. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
2 минуты
109
56-летняя Моника Беллуччи засветила длинные ноги в весеннем образе. Фото

Итальянская актриса 56-летняя Моника Беллуччи поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала весенний наряд, подчеркнувший фигуру знаменитости.

Соответствующее фото кинозвезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), пожелав своим фанатам хороших выходных.

Так, Беллуччи стала звездой обложки нового номера журнала Madame Figaro. В кадре актриса позировала на свежем воздухе в платье с цветочным принтом Lanvin, которое хорошо подчеркнуло длинные ноги. Свой образ женщина завершила стильными бежевыми туфлями.

Беллуччи стала звездой обложки нового номера журнала Madame Figaro

Пользователям сети очень понравилось новое фото Беллуччи и ее засыпали комплиментами.

"Перестань быть такой идеальной!", "Превосходная", "Прекрасная леди", "Великолепная", – пишут люди в комментариях.

Пользователям сети очень понравилось новое фото Беллуччи
Беллуччи засыпали комплиментами
В сети оценили фото Беллуччи

Коротко о знаменитости:

  • Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

  • Актриса родилась в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти. После школы девушка училась на факультете права в Университете Перуджи. Она начала работать моделью, чтобы иметь возможность оплатить дорогостоящую учебу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Моника Беллуччи разозлила поклонников своим фото в сети. На кадре знаменитость позирует в наряде от Dolce&Gabbana, а на ее коленях лежит мужчина.

  • Беллуччи поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в сексуальном боди для известного ювелирного дома Cartier. Она восхитила фанатов эффектным образом.

звездылюдишоу-бизнесшоуМоника Беллуччи