56-летняя Моника Беллуччи засветила длинные ноги в весеннем образе. Фото

Итальянская актриса 56-летняя Моника Беллуччи поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала весенний наряд, подчеркнувший фигуру знаменитости.

Соответствующее фото кинозвезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), пожелав своим фанатам хороших выходных.

Так, Беллуччи стала звездой обложки нового номера журнала Madame Figaro. В кадре актриса позировала на свежем воздухе в платье с цветочным принтом Lanvin, которое хорошо подчеркнуло длинные ноги. Свой образ женщина завершила стильными бежевыми туфлями.

Пользователям сети очень понравилось новое фото Беллуччи и ее засыпали комплиментами.

"Перестань быть такой идеальной!", "Превосходная", "Прекрасная леди", "Великолепная", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Известность в кино Беллуччи принесли такие фильмы как "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра".

Актриса родилась в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти. После школы девушка училась на факультете права в Университете Перуджи. Она начала работать моделью, чтобы иметь возможность оплатить дорогостоящую учебу.

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