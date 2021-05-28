55-летняя Синди Кроуфорд в легком платье позировала на балконе. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Синди Кроуфорд в летнем платье показала фото с отдыха

Знаменитая американская модель и телеведущая 55-летняя Синди Кроуфорд опубликовала кадр, на котором появилась в легком платье с цветочным принтом и распущенными волосами. Она позировала босиком на балконе.

Соответствующую публикацию знаменитость разместила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она выбрала для теплого летнего вечера обтягивающий наряд яркого цвета, который решила даже не дополнять обувью, а только объемной укладкой.

В кадре супермодель стояла на балконе, а позади нее виднелся бирюзовый океан и оранжевый закат. Синди закинула руку за голову, а ногу она слегка подняла перед собой, будто бы показывая какие-то движения.

Синди Кроуфорд позировала в платье

Ранее Синди Кроуфорд в откровенном боди появилась на обложке Vogue. В комментариях под публикацией поклонники восхитились потрясающим внешним видом селебрити и ее вечной молодостью, несмотря на возраст.

Синди Кроуфорд в обтягивающем боди и колготках снялась для Vogue
Синди Кроуфорд снялась для обложки глянца.

Напомним, что Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая такие журналы как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure. Также она была лицом многих модных домов, таких как Gianne Versace, Escada и другие.

Супермодель Синди Кроуфорд на пляже.
Синди Кроуфорд показала новые фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синди Кроуфорд показала элегантный образ, когда в один из вечеров отправилась на ужин со своим супругом Рэнди Гербером в Малибу.

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