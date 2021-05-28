55-летняя Синди Кроуфорд в легком платье позировала на балконе. Фото

Знаменитая американская модель и телеведущая 55-летняя Синди Кроуфорд опубликовала кадр, на котором появилась в легком платье с цветочным принтом и распущенными волосами. Она позировала босиком на балконе.

Соответствующую публикацию знаменитость разместила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она выбрала для теплого летнего вечера обтягивающий наряд яркого цвета, который решила даже не дополнять обувью, а только объемной укладкой.

В кадре супермодель стояла на балконе, а позади нее виднелся бирюзовый океан и оранжевый закат. Синди закинула руку за голову, а ногу она слегка подняла перед собой, будто бы показывая какие-то движения.

Ранее Синди Кроуфорд в откровенном боди появилась на обложке Vogue. В комментариях под публикацией поклонники восхитились потрясающим внешним видом селебрити и ее вечной молодостью, несмотря на возраст.

Напомним, что Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая такие журналы как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure. Также она была лицом многих модных домов, таких как Gianne Versace, Escada и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синди Кроуфорд показала элегантный образ, когда в один из вечеров отправилась на ужин со своим супругом Рэнди Гербером в Малибу.