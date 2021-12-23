55-летний мужчина-модель Versace раскрыл секрет своей идеальной формы: все дело в моче

Экс-модель итальянского бренда Versace, 55-летний Трой Кейси уверяет, что выглядит молодо благодаря тому, что ежедневно пьет собственную мочу. Кроме того, он наносит ее на кожу более 20 лет.

"Терапия мочеиспусканием – древняя практика, о ней просто не говорят много. Ваша собственная моча полна аминокислот, стволовых клеток и антител", – сказал Трой Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Он добавил, что использует мочу как клизму, которая якобы способствует тому, чтобы живот был плоским.

"Мне 55 лет, и большинство людей не выглядят и не чувствуют себя так, как я в моем возрасте. Людям следует бояться не за то, что я пью мочу, а за то, что они едят дрянную еду и принимают фармацевтические препараты", – сказал мужчина.

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Отметим, что Трой Кейси написал собственную книгу о секретах здоровья, в которой рассказал, что не всегда был таким здоровым. Когда модель начинал свою карьеру в возрасте 20 лет, то много отдыхал и не заботился должным образом о себе.

Трой подчеркнул, что постоянно кушал продукты, которые способствовали вздутию живота, из-за чего ему даже отказывали в работе. Вскоре он начал интересоваться лечебными травами, а вскоре и мочевой терапией.

Впервые попробовал ее, когда не хотел останавливаться для похода в туалет во время долгой поездки на машине. Мужчина отметил, что вкус его мочи был "электрическим". С тех пор он пил ее "время от времени", но вскоре стал делать это регулярно.

"Если когда-нибудь случится апокалипсис, и у нас больше не будет доступа к воде, у меня есть моча! У меня есть собственная вода, чтобы пить! Я выжил благодаря своей моче раньше, и это работает", – подытожил Трой Кейси.

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