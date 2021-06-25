54-летняя Сальма Хайек раскрыла причину увеличения ее груди

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек заявила, что не увеличивала грудь. Она отметила, что изменения в ее бюсте вызваны естественными процессами: набором веса, беременностью, кормлением и менопаузой.

Об этом 54-летняя звезда сообщила в эфире шоу Red Table Talk, который был опубликован на Facebook. Хайек добавила, что многие люди долгие годы обвиняли ее в увеличении груди. Однако она не обижается на такие слова.

"Многие люди говорили, что я сделала операцию по увеличению груди. Я их не виню! Мой бюст и вправду был гораздо меньше! Как и все мое тело. Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы", – заявила Сальма.

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Также актриса пожаловалась, что многие люди просто не представляют, как сложно женщинам с большим размером груди. Хайек добавила, что это может вызвать проблемы в спине.

"Я сменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью", – подытожила звезда.

Коротко о знаменитости:

Сальма Хайек – мексиканская и американская киноактриса, режиссер и продюсер. Известна по таким популярными кинолентами, как: "Фрида", "Бандитки", "После заката", "Гонщики", "От заката до рассвета" и другими.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Сальма Хайек продемонстрировала великолепную фигуру в цельном купальнике яркого оттенка. Так, знаменитость позировала на фоне голубого океана в наряде с глубоким декольте.