52-летняя Дженнифер Энистон заявила, что усыновит ребенка

Любовь Блажко Люди 16:03, 13.04.2021 Обновлено: 16:03, 13.04.2021

Известная американская актриса Дженнифер Энистон, которая больше всего запомнилась поклонникам в роли Рэйчел Грин в сериале "Друзья", объявила о своем желании удочерить девочку. Ее близкие друзья утверждают, что процесс усыновления должен закончиться в июне.

Неожиданной новостью знаменитость поделилась во время съемок спецвыпуска "Друзей", премьеру которого вынуждены были перенести из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет издание Closer (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Дженнифер почувствовала, что воссоединение "Друзей" – идеальный момент, чтобы сказать о своем решении усыновить ребенка. Хотя девочки уже знали, поскольку они часто видятся. Новость главным образом предназначалась для мужской половины актерского состава, потому что с мальчиками Энистон видится не слишком часто из-за тяжелого рабочего графика и множества других дел", – объяснил подробнее инсайдер.

Напомним, слухи о том, что Дженнифер намерена усыновить ребенка из детского дома Casa Hogar Sion были еще в 2011 году, до того, как она связала себя узами брака со вторым мужем Джастином Теру.

Кадр со съемок спецвыпуска "Друзей".
instagram.com/jenniferaniston

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актриса Дженнифер Энистон показала поклонникам, что ее делает счастливой. Выяснилось, что она не представляет свое утро без чашечки ароматного кофе.

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