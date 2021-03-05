51-летняя Лопес показала утреннее видео без макияжа

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками видео, на котором показала себя с утра без макияжа.

Также 51-летняя знаменитость продемонстрировала, как ухаживает за лицом. Соответствующий ролик она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Лопес позировала перед камерой дома в майке и с растрепанным пучком на голове. Она показала, какие косметические средства наносит на лицо с утра для улучшения состояния кожи.

Стоит отметить, что пользователи сети пришли в восторг от того, как певица выглядит в свои годы. Многие засыпали ее комплиментами.

"Как всегда прекрасна", "Натуральная красота", "У нас лучший кумир на свете", "Ты такая милая", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Ранее Лопес продемонстрировала стройную фигуру, и показала, что почти не изменилась за 20 лет.

Позже певица засветила голую грудь на фотосессии для Elle. Лопес позировала в ярко-розовом длинном платье, верх которого просвечивался.

Также смотрите, как выглядят вечно молодые звезды Голливуда. Среди них – Дженнифер Лопес, Холли Берри и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. Знаменитость сделала откровенное селфи в зеркале.