50-летняя Наоми Кэмпбелл сверкнула грудью в эпатажном наряде. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Наоми Кэмпбелл снялась в новой фотосессии

Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее длинной накидкой.

Соответствующий снимок с черно-белой фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней было черное белье с высокой посадкой и объемный плащ, который спрятал обнаженное тело. Свой образ знаменитость дополнила красивыми кудрями, а также выразительным макияжем.

Наоми стояла на фоне пышных деревьев и уверенно смотрела в объектив. Поклонники были в восторге от потрясающего внешнего вида звезды, поэтому в комментариях пишут теплые слова и оставляют счастливые эмоджи.

Наоми Кэмпбелл сверкнула грудью в новом образе.
Комментарии фанатов.
Комментарии фанатов.

Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского происхождения. Она вышла на подиум, когда ей было всего 15. Знаменитость стала первой темнокожей девушкой, которая появилась на обложках журналов "Vogue" и "Time".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Наоми Кэмпбелл обнажилась для съемки. Знаменитость позировала с оголенной грудью, прикрывая ее руками, и в черных трусах. Внешний вид 50-летний модели просто впечатляет, ведь она смогла сохранить прекрасную фигуру.

  • Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро. На фото она позировала без одежды на платформе и в вагоне поезда, прикрывая интимные части тела сумками.

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