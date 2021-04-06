50-летняя Наоми Кэмпбелл сверкнула грудью в эпатажном наряде. Фото

Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее длинной накидкой.

Соответствующий снимок с черно-белой фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней было черное белье с высокой посадкой и объемный плащ, который спрятал обнаженное тело. Свой образ знаменитость дополнила красивыми кудрями, а также выразительным макияжем.

Наоми стояла на фоне пышных деревьев и уверенно смотрела в объектив. Поклонники были в восторге от потрясающего внешнего вида звезды, поэтому в комментариях пишут теплые слова и оставляют счастливые эмоджи.

Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского происхождения. Она вышла на подиум, когда ей было всего 15. Знаменитость стала первой темнокожей девушкой, которая появилась на обложках журналов "Vogue" и "Time".

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