5 королевских традиций, которые к 11 годам нарушил старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В отличие от других представителей королевской семьи Великобритании, с юных лет следующих установленным правилам, принц Джордж откровенно демонстрирует, что не боится нарушать многовековые традиции. В свои 11 лет сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма отказался от ряда принципов жизни монархов.

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Воспитание внука Чарльза III значительно отличается от того, в каких условиях рос его отец. Редакторы издания Hello собрали пять королевских традиций, которые успел нарушить будущий наследник престола.

Образование

Традиционными формами получения образования для членов семьи монархов является домашнее обучение или посещение частных школ. Однако принц и принцесса Уэльские всегда хотели обеспечить своим потомкам максимально "нормальное детство". Это отразилось на выборе образовательного учреждения.

Принц Джордж является учеником независимой школы Ламбрук. Ее посещают 620 мальчиков и девочек.

Частная жизнь

В отличие от своего отца, принца Уильяма, возраставшего на глазах общественности, молодой наследник престола наслаждается конфиденциальностью. Хотя принц Джордж и участвовал в одном из королевских туров, он редко появляется на официальных мероприятиях, поэтому не часто попадает в объективы камер.

Принц Джордж самостоятельно выбирает, какие мероприятия посетить

Почитатели королевской семьи Великобритании заметили, что внук Чарльза III редко участвует в публичных мероприятиях. Кейт Миддлтон и принц Уильям позволяют своему сыну самостоятельно выбирать, какое событие он хочет посетить.

Таким образом, будущий наследник престола невольно демонстрирует общественности свои предпочтения. Принц Джордж имеет особый интерес к спорту, поскольку появлялся на Уимблдоне, Кубке мира по регби, турнирах Евро-2020 и Евро-2024.

Современное воспитание

В отличие от предыдущих поколений, молодое королевское лицо растет в современных условиях. В этом заслуга его родителей. Принц и принцесса Уэльские отошли от традиционного воспитания, присущего семье монархов. Представители Кенсингтонского дворца открыто говорят о психологическом состоянии своих детей и нормализуют разговоры, которые считаются табуированными у старших королевичей.

Нарушение королевского протокола

Еще с раннего детства принц Джордж демонстрировал свое нежелание следовать правилам. В 2016 году он появился на официальной встрече Кейт Миддлтон и принца Уильяма с Бараком Обамой и его супругой Мишель в теплом халате. Таким образом будущий наследник престола нарушил королевский протокол, презрев суровый дресс-код.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядели принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи в свой первый день в школе.

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