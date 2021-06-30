47-летняя Алена Мозговая удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
2 минуты
13,1 т.
47-летняя Алена Мозговая удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Фото

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала новый образ. Знаменитость перекрасила волосы в более светлый оттенок.

Фанаты оценили имидж звезды и засыпали ее комплиментами. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Мозговая решила удивить подписчиков и разместила селфи, на котором засветилась с новым оттенком волос – более светлым. По словам продюсера, нужно дать свободу быть собой, а другим – быть другими.

Новый имидж Мозговой
Видео дня

"У каждого свой путь, своя судьба и свои уроки. Хорошего всем дня. Да, это я сейчас такая. Кому не нравится, проходите мимо, потому что "новеллы" на тему зависимость силы моей харизмы от цвета волос уже нет сил читать. У меня ее столько, что могу еще поделиться, кому не хватает", – подписала кадр Мозговая.

Как раньше выглядела Мозговая

Пользователям сети очень понравился новый имидж знаменитости. Многие оставили позитивные комментарии под публикацией.

"Мне очень нравится, красотка", "Аленочка, супер", "Очень красиво", "Вы самая лучшая", – пишут люди.

Пользователям сети очень понравился новый имидж знаменитости
Мозговую засыпали комплиментами

Коротко о знаменитости:

  • Алена Мозговая – украинский музыкальный продюсер, также она является дочерью легендарного народного артиста Украины Николая Мозгового.

  • Она была одним из организаторов и основателей культового украинского фестиваля "Песня года". Также знаменитость участвовала в продюсировании украинских версий проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка".

  • На сегодняшний день Мозговая продюсирует популярного украинского певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками архивным снимком, который на данный момент очень мотивирует ее, чтобы похудеть.

смена имиджазвездылюдишоу-бизнесшоуАлена Мозговая