47-летняя Алена Мозговая удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Фото

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала новый образ. Знаменитость перекрасила волосы в более светлый оттенок.

Фанаты оценили имидж звезды и засыпали ее комплиментами. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Мозговая решила удивить подписчиков и разместила селфи, на котором засветилась с новым оттенком волос – более светлым. По словам продюсера, нужно дать свободу быть собой, а другим – быть другими.

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"У каждого свой путь, своя судьба и свои уроки. Хорошего всем дня. Да, это я сейчас такая. Кому не нравится, проходите мимо, потому что "новеллы" на тему зависимость силы моей харизмы от цвета волос уже нет сил читать. У меня ее столько, что могу еще поделиться, кому не хватает", – подписала кадр Мозговая.

Пользователям сети очень понравился новый имидж знаменитости. Многие оставили позитивные комментарии под публикацией.

"Мне очень нравится, красотка", "Аленочка, супер", "Очень красиво", "Вы самая лучшая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Алена Мозговая – украинский музыкальный продюсер, также она является дочерью легендарного народного артиста Украины Николая Мозгового.

Она была одним из организаторов и основателей культового украинского фестиваля "Песня года". Также знаменитость участвовала в продюсировании украинских версий проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка".

На сегодняшний день Мозговая продюсирует популярного украинского певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками архивным снимком, который на данный момент очень мотивирует ее, чтобы похудеть.