46-летняя Ева Лонгория показала фигуру в крошечном бикини. Фото

Популярная американская актриса Ева Лонгория, которая известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки", порадовала поклонников новым пикантным снимком. Знаменитость позировала на камеру в крошечном бикини.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Из Мексики с любовью", – коротко подписала пост актриса (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото Ева позирует в крошечном светло-голубом бикини, сидя в мягком кресле и закинув руки за голову. Она продемонстрировала свою подтянутую фигуру под солнечными лучами в Мексике.

К слову, еще три года назад Лонгория впервые стала мамой и, как можно заметить, она сумела вернуться в спортивную форму.

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Поклонники уже успели оценить внешность и фигуру актрисы и засыпали Еву комплиментами.

"Вау", "Я тоже так хочу выглядеть в 46", "Идеальная", "Богиня", "Вы мое вдохновение", "Красотка", "Красивая и сексуальная", "Горячо", "Королева", "Невероятно красивая", "Абсолютно идеальная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Американская актриса, режиссер и активист Ева Лонгория родилась в 1975 году в Техасе, США. Прославилась благодаря роли в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2002-2014).

Дебют в кино состоялся с незначительной роли в 2000 в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Также играла в кинолентах "Охранник", "Невеста с того света", "Низшее образование" и другие.

Владеет двумя ресторанами под названием "Beso" (на испанском значит "поцелуй") в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.

Была замужем за актером Тайлером Кристофером, после строила отношения с баскетболистом Тони Паркером, а в 2016 году стала женой мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. В 2018 году у них родился сын Сантьяго Энрике Бастон.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ева Лонгория находится в превосходной физической форме благодаря постоянным тренировкам. Она много времени проводит в спортзале и ведет здоровый и активный образ жизни, чем делиться с поклонниками.