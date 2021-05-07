40-летняя Тоня Матвиенко показала смелый образ с оголенными плечами и призналась, как относится к возрасту

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая в апреле отметила 40-летний юбилей, поделилась свежими фотографиями. Так, она появилась в соблазнительном наряде с оголенными плечами. А также рассекретила, что главное не возраст, а внутреннее состояние человека.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

На Тоне было кожаное платье приятного коричневого цвета, которое подчеркнуло ее пышные формы, и перчатки точного такого же оттенка. Смелый лук исполнительница дополнила легким макияжем и объемной укладкой.

"Мне кажется, что сейчас невозможно спрятать свой возраст, потому есть интернет. Тем более, обо мне и моей семье постоянно что-то пишут... Не вижу смысла скрывать свой настоящий возраст, от него все равно не убежишь. Главное для меня – как я себя ощущаю внутри, как ощущаю эту жизнь. Мне 40 будет еще не скоро", – поделилась своими размышлениями артистка в прямом эфире "Сніданку з 1+1".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала обнаженной вместе со своим супругом Арсеном Мирзояном. Она позировала с округлившимся животом, когда была беременна.